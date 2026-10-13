Hai quan niệm sai lầm phổ biến nhất khi nhắc đến hình thức này là cho rằng lãi suất kép giúp sinh lời nhanh chóng và lãi suất kép vẫn hiệu quả ngay cả khi lãi suất thấp.

Lãi suất kép là gì?

Gửi tiết kiệm lãi suất kép là hình thức tích lũy tài chính trong đó toàn bộ tiền lãi sau mỗi kỳ hạn được tự động cộng vào gốc để tiếp tục sinh lời trong kỳ tiếp theo.

Nhờ đó, ở mỗi chu kỳ mới, tiền lãi được tính dựa trên tổng số dư đã bao gồm cả gốc lẫn lãi trước đó, tạo nên hiệu ứng sinh lãi giúp tài khoản tiết kiệm tăng trưởng nhanh hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, nếu không hiểu đúng bản chất về lãi suất kép, người gửi dễ rơi vào kỳ vọng sai lệch. Hai quan niệm sai lầm phổ biến nhất khi nhắc đến hình thức này là cho rằng lãi suất kép giúp sinh lời nhanh chóng và lãi suất kép vẫn hiệu quả ngay cả khi lãi suất thấp.

Không ít khách hàng tin rằng gửi tiết kiệm theo lãi kép sẽ tạo ra lợi nhuận lớn chỉ trong vài năm đầu. Tuy nhiên, lãi kép cần thời gian và có khả năng sinh lãi rõ rệt sau 10 - 20 năm tích lũy liên tục.

Trong giai đoạn đầu, lãi suất kép và lãi đơn gần như không có sự khác biệt rõ rệt. Nhưng càng về lâu dài thì lãi kép mới thể hiện ưu thế vượt trội nhờ việc cộng dồn lãi qua từng kỳ.

Trong khi đó, một quan niệm sai lầm khác là nghĩ rằng chỉ cần áp dụng lãi kép thì lợi nhuận sẽ luôn cao, dù mức lãi suất có thấp. Trên thực tế, lãi suất càng cao, hiệu ứng kép càng rõ rệt. Nếu gửi ở mức lãi suất thấp dưới 5%/năm, việc tích lũy tài sản diễn ra chậm, khó đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong ngắn hoặc trung hạn.

Ngoài ra, nhiều khách hàng còn lầm tưởng rằng lãi kép là sản phẩm tiết kiệm riêng biệt do ngân hàng phát hành. Trên thực tế, đây không phải là sản phẩm cụ thể mà là phương pháp tái đầu tư gốc và lãi định kỳ để tối ưu lợi nhuận.

Gửi tiết kiệm lãi suất kép càng lâu thì tiền càng sinh lời. Ảnh: Nam Khánh.

Kinh nghiệm tận dụng lãi kép ngân hàng

Gửi tiết kiệm lãi suất kép càng lâu thì tiền càng sinh lời. Tuy nhiên, để tận dụng lãi kép, khách hàng cần chiến lược rõ ràng. Dưới đây là một số kinh nghiệm để tối ưu hiệu quả nhờ lãi kép do ngân hàng khuyến nghị:

Tái đầu tư toàn bộ sau mỗi kỳ hạn: Khi sổ tiết kiệm đến hạn, hãy tái tục toàn bộ cả gốc và lãi thay vì rút ra. Việc này giúp lãi tiếp tục sinh thêm lãi.

Duy trì thói quen gửi tiền định kỳ: Không cần đợi dư dả quá nhiều, việc gửi thêm một khoản nhỏ đều đặn mỗi tháng cũng làm tăng tốc độ sinh lời đáng kể nhờ hiệu ứng tích lũy dần theo thời gian.

Tránh rút tiền giữa kỳ: Việc rút tiền trước hạn thường làm mất toàn bộ lãi tích lũy hoặc bị phạt lãi suất rất thấp. Người gửi cần kiên định với mục tiêu dài hạn là yếu tố giúp lãi kép thực sự phát huy sức mạnh.

Chọn ngân hàng và kỳ hạn có lãi suất tốt nhất: Ưu tiên ngân hàng uy tín, có chính sách lãi suất tiền gửi cao, đặc biệt là gửi tiết kiệm online (thường cao hơn 0,1 - 0,4%/năm so với tại quầy). Kỳ hạn cũng cần linh hoạt với kế hoạch tài chính cá nhân của người gửi.

Luôn theo dõi thị trường lãi suất: Khi thị trường có biến động, đừng ngần ngại điều chỉnh kỳ hạn, ngân hàng hoặc hình thức gửi để tối ưu lợi nhuận mà không vi phạm cam kết tiết kiệm ban đầu.

Xác định mục tiêu dài hạn: Dù là để mua nhà, lập quỹ hưu trí hoặc tích lũy tài sản cho con cái, khách hàng cần xác định rõ mục tiêu và gắn bó dài hạn với chiến lược tiết kiệm.