Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y học cổ truyền Việt Nam cho biết gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò lọc và xử lý chất độc, chuyển hóa chất dinh dưỡng và điều hòa nhiều chức năng khác.

Tuy nhiên, một số loại thực phẩm và thói quen ăn uống có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho gan. Bác sĩ Hoàng chỉ ra ba loại thực phẩm phổ biến gây hại cho gan:

Muối

Theo Đông y, muối có vị mặn, tính hàn, quy vào kinh thận. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều, muối có thể gây hao tổn thận âm, làm suy yếu tỳ vị (tạng thổ), từ đó ảnh hưởng đến can (tạng mộc) do mối quan hệ tương khắc giữa thổ và mộc. Khi tỳ thổ suy, can mộc cũng bị tổn thương, dẫn đến rối loạn chức năng gan.

Ngoài ra, muối có tính giữ nước, khiến gan phải làm việc quá sức để đào thải độc tố. Lâu ngày, điều này có thể gây gan nhiễm mỡ, phù nề hoặc ứ huyết.

Muối thừa không chỉ gây tăng huyết áp mà còn suy giảm chức năng gan. Ảnh: V.Phương.

Theo y học hiện đại, lượng natri dư thừa gây stress oxy hóa, làm tổn thương tế bào gan và dẫn đến xơ hóa gan (hình thành mô sẹo), làm suy giảm khả năng lọc chất độc của gan.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị lượng muối tiêu thụ hằng ngày nên dưới 5g (khoảng 1 thìa cà phê, chứa 2.000mg natri) để bảo vệ sức khỏe gan và cơ thể.

Đường

Y học cổ truyền coi đường trắng là “cam tân”, dễ sinh đàm nhiệt và huyết trệ nếu dùng quá nhiều. Điều này khiến gan bị nóng trong, dễ sinh mụn nhọt, ngứa da hoặc gan nhiễm mỡ. Khi chức năng tàng huyết của gan bị rối loạn do đàm nhiệt, cơ thể có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, cáu gắt và khó ngủ.

Y học hiện đại cũng chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều đường trắng tinh luyện là một trong những nguyên nhân chính gây gan nhiễm mỡ không do rượu, một tình trạng đang gia tăng, liên quan chặt chẽ đến béo phì, kháng insulin, hội chứng chuyển hóa và đái tháo đường type 2.

Những người dùng đồ uống có đường hằng ngày có nguy cơ cao mắc gan nhiễm mỡ không do rượu, đồng thời tăng nguy cơ mất trí nhớ và đột quỵ. Giảm lượng đường bổ sung có thể cải thiện đáng kể tình trạng này.

Hạn chế đồ uống và thực phẩm chứa đường tinh luyện, ưu tiên sử dụng các loại đường tự nhiên từ trái cây hoặc mật ong với mức độ vừa phải.

Rượu

Rượu bia là chất đại nhiệt, gây uất kết can khí, làm khô hao can huyết và thận tinh. Người uống nhiều rượu lâu ngày dễ bị nóng giận, mất ngủ, đau đầu, đồng thời tổn thương cả gan và thận.

Theo y học hiện đại, khi rượu bia vào cơ thể, khoảng 90% cồn được gan xử lý để khử độc, chỉ 10% được thải qua nước tiểu, mồ hôi và hơi thở. Tuy nhiên, gan chỉ xử lý được một lượng cồn nhất định mỗi giờ. Nếu uống quá nhiều, nồng độ cồn trong máu tăng cao, chất độc tích tụ trong gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Để hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả và thải độc, một thói quen đơn giản nhưng hữu ích là uống nước ấm. Nước ấm giúp hòa tan độc tố, làm loãng máu và hỗ trợ cơ thể đào thải qua đường tiểu. Trước khi đi ngủ, uống một ly nước ấm giúp gan nghỉ ngơi và làm việc hiệu quả trong đêm.