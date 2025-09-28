Tôi 45 tuổi, bị tăng huyết áp và đang sử dụng thuốc theo đơn. Nếu uống thuốc đúng huyết áp khoảng 150/115 mmHg nhưng nhiều khi huyết áp có thể tăng lên 180mmHg. Tôi thi thoảng có đi bộ quanh nhà. Nếu tôi tăng cường độ lên chạy bộ có gây đột quỵ không? Tôi xin cảm ơn! (Lê Minh Đạo - Hà Nội)

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) tư vấn:

Người bị huyết áp cao vẫn có thể tập thể dục, kể cả chạy bộ, nhưng cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn và phù hợp với thể trạng để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Người bệnh nên chọn đi bộ nhanh hoặc chạy chậm thay vì chạy nhanh, đặc biệt nếu huyết áp chưa ổn định. Trước khi tập, cần đo huyết áp. Nếu chỉ số ≥160/100 mmHg, nên tạm hoãn tập luyện, điều chỉnh thuốc hoặc nghỉ ngơi. Tránh tập khi thời tiết quá nóng hoặc lạnh để giảm nguy cơ đột quỵ hoặc cơn tăng huyết áp cấp.

Chạy bộ đúng cách tốt cho người tăng huyết áp. Ảnh: Hoàng Anh.

Ngoài đi bộ, người bệnh có thể lựa chọn các môn thể thao nhẹ nhàng, cường độ vừa phải, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và hạ huyết áp hiệu quả. Các bài tập phù hợp bạn có thể lựa chọn như:

- Đi bộ nhanh: Dễ thực hiện, ít rủi ro, tốt cho tim mạch.

- Đạp xe chậm: Có thể thực hiện ngoài trời hoặc trên xe đạp tập tại nhà.

- Bơi lội nhẹ nhàng: Giúp giãn mạch, hỗ trợ giảm huyết áp.

- Thái cực quyền, yoga: Tăng thư giãn, giảm căng thẳng, cải thiện huyết áp.

- Dưỡng sinh, khí công: Phù hợp với người trung niên và cao tuổi.

Khi tập, cần khởi động kỹ trước và kết thúc bằng các động tác giãn cơ nhẹ. Tránh nín thở khi gắng sức, đặc biệt với các bài tập như nâng tạ. Người bệnh nên duy trì tập ít nhất 5 ngày/tuần, mỗi buổi 30-45 phút, tùy theo sức khỏe.

Theo dõi huyết áp trước và sau khi tập là rất quan trọng. Nếu xuất hiện triệu chứng như đau ngực, chóng mặt, khó thở, tim đập nhanh bất thường hoặc mệt lả, cần dừng ngay và nghỉ ngơi.

Thời điểm lý tưởng để tập thể dục là buổi sáng từ 5h30-6h30, khi thời tiết dịu mát. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết bất lợi, như nhiệt độ ngoài trời trên 32 độ C, chỉ số tia UV cao (≥7) hoặc độ ẩm lớn kèm nắng nóng, người bệnh nên tránh tập luyện để không gây mất nước hoặc tăng gánh nặng cho tim. Khi tập, cần bổ sung nước đầy đủ, tránh gắng sức quá mức, đặc biệt khi cảm thấy mệt, chóng mặt hoặc thở dốc.

Tập thể dục đúng cách không chỉ giúp kiểm soát huyết áp mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn, lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến bác sĩ để xây dựng chế độ tập luyện phù hợp.

