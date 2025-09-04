Bà N.T.L (58 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) nhập viện cấp cưu trong tình trạng đau bụng kéo dài. Từ ba tuần trước, bà cảm nhận ở hố phải bụng đau nhiều kèm theo rối loạn tiêu hóa.

Bà đã đến một phòng khám nội soi, bác sĩ phát hiện một polyp kích thước lớn (4x5cm) ở vùng manh tràng và nhiều polyp nhỏ rải rác trong đại tràng. Sau đó, bà đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) khám tiếp.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Hồng Phong, Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, kết quả chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị lồng ruột đoạn hồi tràng - đại tràng phải, nguyên nhân do khối u vùng manh tràng. Đây là một biến chứng nguy hiểm cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sĩ nội soi cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng. Ca mổ kéo dài 2 giờ diễn ra thuận lợi, ê-kíp phát hiện khối u dạng sùi tại manh tràng đã gây lồng ruột, cùng với đó là một số polyp ở đại tràng phải và đại tràng ngang. Tất cả các tổn thương đều được lấy bỏ và gửi giải phẫu bệnh để đánh giá nguy cơ ung thư.

Sau 7 ngày phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt ăn cháo được, vết mổ khô, vận động bình thường nên dự kiến sớm xuất viện. Bệnh nhân được hướng dẫn tái khám theo lịch để theo dõi kết quả giải phẫu bệnh và lên kế hoạch điều trị tiếp theo nếu cần.

Ung thư đại trực tràng nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ chữa khỏi lên tới 90%. Nhiều người đã sống khỏe mạnh hơn 20 năm sau khi phát hiện bệnh.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm

- Rối loạn tiêu hóa kéo dài: Bệnh nhân có biểu hiện ở mọi bộ phận liên quan đến đường tiêu hóa. Một số dấu hiệu thường gặp như hơi thở hôi, hay ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng bụng trước hoặc sau khi ăn. Đau quặn bụng, đau râm ran là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa do nhiễm khuẩn.

- Chán ăn, khó tiêu, đầy trướng bụng trên vùng rốn, ăn không ngon là tình trạng thường thấy ở người bệnh, tình trạng này kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, sút cân.

- Người mắc ung thư đại trực tràng bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày rất giống với triệu chứng bệnh lị.

Ung thư đại tràng có thể phòng tránh được thông qua thói quen ăn uống lành mạnh. Có nhiều yếu tố nguy cơ mà mọi người có thể phòng tránh như hạn chế các loại thịt đỏ (thịt bò, cừu), ăn khoảng 160g/ngày hoặc chế độ ăn với thịt quá 5 lần/tuần có nguy cơ cao gấp 3 lần.

Hạn chế các thực phẩm chiên, nướng, thịt xông khói, dăm bông, xúc xích, chất đạm sẽ làm tăng yếu tố sinh ung thư, còn mỡ sẽ bị chuyển hóa bởi vi khuẩn trong lòng ruột, làm tăng sản các tế bào biểu mô bất thường và phát triển thành ung thư.

Ăn nhiều thịt, mỡ, đạm, ít chất xơ dễ dẫn đến béo phì và có nguy cơ cao gây ung thư đại tràng, nên cần thay đổi chế độ ăn khoa học hơn để phòng bệnh.

