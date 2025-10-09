Nấu cơm cứu trợ

Xem những hình ảnh, video về cuộc sống khốn đốn của bà con ở vùng ngập của tỉnh Thái Nguyên, chị Đặng Thanh Trang (SN 1991, Ninh Bình) xót lòng.

Chị nhớ lại, đợt ngập do ảnh hưởng của cơn bão Yagi năm 2024, chị cùng hội chị em từng nấu nướng, gửi những suất cơm đến bà con vùng ngập ở xã lân cận.

Nhóm chị Trang nấu ăn, gửi những suất cơm đến bà con vùng ngập ở Thái Nguyên

Lần này, chị quyết định cùng nhóm lên tiếng kêu gọi, nấu ăn ủng hộ bà con vùng ngập ở tỉnh Thái Nguyên.

“Nói là làm, tôi cùng hội chị em ở xã Phú Sơn tổ chức nấu nướng để gửi đến bà con vùng lũ. Đôi khi chỉ một nắm cơm, một chai nước cũng giúp bà con bớt vất vả”, chị Trang nói.

Những suất cơm được gói ghém cẩn thận

Ban đầu, nhóm chị Trang tự góp tiền để có kinh phí mua nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, khi chia sẻ thông tin về kế hoạch cứu trợ lên Facebook, nhóm nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Người góp tiền, người góp đồ, người góp sức... cùng chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ.

“Có người góp vài yến gạo, có người góp vài trăm quả trứng, có người lại mang đến vài chục thùng nước lọc...

Nhà có xe tải thì giúp vận chuyển, nhà kinh doanh tiệc cưới thì cho mượn nồi niêu, xoong chảo để nấu nướng. Người không thể góp sức thì ủng hộ 100-200.000 đồng... Ai cũng rất nhiệt tình”, chị Trang chia sẻ.

Người dân nhiệt tình góp công, góp của

13h ngày 8/10, khoảng 30 người tập trung tại nhà của một hộ dân trong xã Phú Sơn, cùng nhau nấu nướng. Nhóm chị Trang làm ruốc, luộc 1.200 quả trứng, làm cơm nắm... rồi gói ghém cẩn thận để gửi đến bà con vùng ngập.

“Đến 20h cùng ngày, chúng tôi đã đóng gói xong 500 suất cơm. Dự kiến khoảng 22h, 10 người sẽ theo xe tải chuyển cơm lên Thái Nguyên, phân phát cho bà con vùng ngập”, chị Trang nói.

Người dân góp 1.200 quả trứng

Chứng kiến sự nhiệt tình, hết lòng vì đồng bào của bà con trong xã, chị Trang vừa xúc động, vừa tự hào. Chị hi vọng, những suất cơm sẽ tiếp thêm động lực cho bà con Thái Nguyên vượt qua thời điểm khó khăn.

Những chuyến xe xuyên đêm

Sáng 8/10, trong khi đi ăn sáng, anh Lê Thương (SN 1987, chủ một đơn vị vận tải ở Hải Phòng) xem được bản tin về tình hình ngập nặng ở Thái Nguyên. Quá thương xót cho cuộc sống chật vật của bà con nơi đây, anh quyết tâm phải làm gì đó để giúp đỡ mọi người.

Những chuyến xe cứu trợ bà con vùng ngập

Anh Thương biết có nhiều cá nhân, đơn vị muốn chuyển nhu yếu phẩm lên Thái Nguyên cứu trợ nhưng không có phương tiện. Vì vậy, anh đã lập nhóm huy động các đầu xe, nhận vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí.

“Trong buổi sáng, tôi huy động được 50 đầu xe, từ xe 1,5 tấn cho đến xe 9 tấn”, anh Thương chia sẻ.

Anh Thương thông báo trên trang cá nhân: “Các nhà hảo tâm, tổ chức cần xe vận chuyển hàng cứu trợ, liên hệ đội của tôi. Chúng tôi nhận chuyển nhu yếu phẩm, thuyền, xuồng, áo phao đến với bà con vùng ngập, chi phí 0 đồng”.

Ngay lập tức, có nhiều đơn vị liên hệ và đôi bên cùng nhau thực hiện những chuyến đi thiện nguyện.

Người dân chung tay xếp nhu yếu phẩm lên xe cứu trợ

“Tối 8/10, mọi người tất bật xếp hàng để 3h sáng 9/10 xuất phát đi Thái Nguyên. Từ hình ảnh nhóm gửi về, tôi thấy những chiếc xe chất đầy áo phao, nhu yếu phẩm. Tôi hiểu rõ tấm lòng thiện nguyện của mọi người và ý nghĩa của việc mình đang làm”, anh Thương chia sẻ.

Trước đó một ngày, vào 20h ngày 7/10, Nguyễn Minh Phúc (SN 1996, Thanh Hóa) cùng nhóm 6 người bạn xuất phát từ Thanh Hóa, chở đồ lên Thái Nguyên cứu trợ.

Chuyến xe chở nhu yếu phẩm, phương tiện cứu hộ của Phúc và nhóm bạn

Với 1 chiếc xe bán tải, 1 chiếc xe cẩu và 1 chiếc xe cứu thương, nhóm của Phúc đã chuyển 2 chiếc ca nô, 1 xuồng máy và nhiều nhu yếu phẩm như mỳ tôm, nước uống, sữa... lên hỗ trợ bà con chống chọi với ngập lụt.

3h ngày 8/10, Phúc có mặt ở Thái Nguyên. Ngay sau đó, nhóm của anh đã dùng xuồng máy và ca nô, trực tiếp tham gia cứu hộ và tiếp tế lương thực cho người dân ở vùng ngập sâu.

Ca nô xuồng máy được dùng cho hoạt động cứu hộ

Nhóm của Phúc tham gia cứu hộ bằng ca nô, xuồng máy

“Chúng tôi đi vào những nơi ngập nặng, giúp người dân thoát khỏi cảnh bị cô lập hoặc tiếp tế thực phẩm, đồ uống cho họ. Tôi nhớ nhất khoảnh khắc đưa được 2 em bé đang ốm nặng ra ngoài. Nhìn các em mệt mỏi, tôi rất thương”, Phúc chia sẻ.

Trong hơn 10 tiếng đồng hồ, trừ lúc dừng chân ăn uống, nhóm của Phúc hoạt động tích cực, mong muốn đưa được nhiều người thoát khỏi cảnh bị cô lập vì ngập lụt.

20h cùng ngày, nhóm dự kiến rời Thái Nguyên, di chuyển về Bắc Giang để tiếp tục công tác cứu trợ. Tuy nhiên, khi thấy phường Gia Sàng (Thái Nguyên) vẫn ngập sâu, nhóm quyết định ở lại giúp đỡ bà con.

“Chúng tôi dự định sẽ chạy ca nô, xuồng máy thâu đêm, cố gắng giúp được càng nhiều người càng tốt”, Phúc nói.

Ảnh và video: NVCC