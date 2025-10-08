Xúc động trước lời cảm ơn

Tình trạng ngập nặng do mưa lớn kéo dài ở Thái Nguyên từ đêm 6/10 khiến cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của bà con, chị Thảo Nguyên, chủ một nhà nghỉ ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên đã mở cửa, đón người dân vào tránh ngập.

Đến thời điểm hiện tại, chị Thảo Nguyên đã đón hơn trăm người vào tránh ngập

Nhà nghỉ của chị Nguyên gồm 40 phòng, vì ở khu đất cao nên không bị ngập.

Biết được tình cảnh ngặt nghèo của những hộ dân ở vùng ngập sâu, vợ chồng chị dọn dẹp phòng ốc, giặt chăn ga, chuẩn bị hơn 100 lít dầu cho máy phát điện và đăng thông báo mời người dân đến trú chân.

“Năm ngoái, vào thời điểm Thái Nguyên ngập nặng do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, vợ chồng tôi cũng mở cửa đón bà con đến tránh ngập.

Năm nay, chúng tôi đã có kinh nghiệm hơn nên chuẩn bị mọi thứ nhanh hơn. Tôi không có mục đích gì cao cả, chỉ là nghĩ đến cảnh bố mẹ mình cũng chật vật khi ở trong khu ngập nặng nên muốn phát tâm, giúp đỡ mọi người”, chị Thảo Nguyên chia sẻ.

Người đàn ông đang băng bó chân được chị Thảo Nguyên đón vào nhà

Chồng chị ủng hộ và hỗ trợ vợ nhiệt tình. Khoảng 10h ngày 7/10, chị đăng tin thông báo trên trang cá nhân. Đầu giờ chiều, lác đác có 5-7 người dân đến xin ở nhờ. Kể từ đó cho đến khuya, chị liên tục đón bà con vùng ngập đến trú chân, trong đó có cả người già, trẻ nhỏ, bà bầu...

“Có em bé mới 20 ngày tuổi cũng theo mẹ đi chạy lụt, được tôi đón vào nhà. Cũng có nam sinh gặp cảnh nước dâng quá nhanh, chỉ kịp ‘bỏ của chạy lấy người’. Khi đến nơi, người bạn ấy ướt sũng, tôi phải lấy quần áo của chồng cho thay”, chị Thảo Nguyên kể.

Trong số những người đến tránh lũ, chị đặc biệt ấn tượng với người đàn ông trung niên bị gãy chân.

“Chú ấy gãy chân, được người thân đưa đi bệnh viện ở Hà Nội bó bột. Lúc chú quay về thì nhà ngập nặng nên không biết ở đâu. Thấy tôi đăng tin, chú bèn đến xin ở nhờ.

Tôi không nhớ chú là ai nhưng chú lại nhớ tôi rất rõ. Chú bảo, năm ngoái gia đình chú cũng đến đây ở nhờ khi nhà ngập. Chú nói cảm ơn nhiều, khiến tôi xúc động”, chị Thảo Nguyên chia sẻ.

Nhờ mỳ tôm, sữa tươi chị chuẩn bị sẵn, người dân có những bữa ăn đủ no. Trưa 8/10, chị liên hệ với đội phát cơm thiện nguyện, đem về hơn 100 suất cho mọi người. Nhờ đó, người dân có bữa cơm đủ chất.

“Vợ chồng tôi bảo nhau, không giới hạn ngày mở cửa đón dân đến tránh lũ. Mọi người cứ thoải mái ở cho đến khi ngập lụt qua đi, có thể yên tâm trở về nhà”, chị Thảo Nguyên chia sẻ.

Trắng đêm đón dân vào tránh ngập

Ngày 7/10, khi lũ dâng cao ở nhiều địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên, ông Vũ Cương Quyết - tổng giám đốc công ty địa ốc cũng đã mở cửa 10 căn hộ ở chung cư Tecco Elite City (phường Thịnh Đán) đón người dân vào tránh ngập.

Người dân đến tòa chung cư ở phường Thịnh Đán tránh ngập

Chị Nguyễn Thị Thắm (trưởng phòng nhân sự của công ty) cho hay, 10 căn hộ nằm ở tầng 5 của tòa chung cư, trong đó có nhiều căn 2, 3 phòng ngủ. Nhóm của chị xuyên đêm đón dân vào ở. Sáng 8/10, nhóm đã đón được 45 người.

“Người dân liên hệ với chúng tôi, sau đó chủ động đến tòa chung cư. Ở đó, chúng tôi chuẩn bị sẵn phòng ở, chăn gối, nước uống, sữa tươi và một số đồ ăn tiện lợi để phục vụ mọi người”, chị Thắm chia sẻ.

Nhân viên công ty trắng đêm đón dân vào tránh lụt

Người dân vùng ngập được tiếp đón và phục vụ nhiệt tình

Chị Thắm khẳng định, công ty sẽ tạo điều kiện để người dân tránh ngập cho đến khi nước rút hẳn, đảm bảo an toàn. Tùy vào tình hình, nếu bà con đến quá đông, họ có thể mở thêm phòng để tiếp đón.

Ảnh: NVCC