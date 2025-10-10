Với mục đích đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong hành trình thực hiện chủ trương bỏ thuế khoán, chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai, ngày 10/10, MISA công bố triển khai chương trình tặng miễn phí 3 tháng sử dụng phần mềm kê khai thuế và bán hàng MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Phần mềm MISA eShop được thiết kế “6 in 1” tối ưu cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương tại chợ và cửa hàng, bao gồm đầy đủ nghiệp vụ từ bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế, chữ ký số, nộp thuế qua cổng Mtax, sổ sách kế toán trên một ứng dụng duy nhất. Qua đó, giúp hộ kinh doanh thuận tiện trong việc tuân thủ quy định thuế, ngay cả khi họ không am hiểu chuyên sâu về kế toán.

MISA huy động hơn 3.000 nhân viên và 1.000 đối tác kế toán, đại lý thuế để trực tiếp hướng dẫn các hộ kinh doanh trên toàn quốc sử dụng phần mềm.

Với chương trình đồng hành này, các hộ kinh doanh chưa sử dụng giải pháp của MISA có thể đăng ký nhận phần mềm miễn phí, không yêu cầu điều kiện hay phát sinh bất cứ chi phí ẩn nào.

Theo đó, mỗi gói phần mềm được tặng cho hộ kinh doanh bao gồm: 5.000 hóa đơn điện tử giúp phát hành hóa đơn đúng luật, nhanh chóng; nghiệp vụ quản lý bán hàng hỗ trợ bán hàng, thanh toán, theo dõi doanh thu, tồn kho, công nợ mọi lúc mọi nơi; nghiệp vụ kê khai thuế giúp tự động tổng hợp số liệu, lập tờ khai và nộp thuế đúng hạn; cùng chữ ký số điện tử phục vụ các giao dịch và thủ tục kê khai thuận tiện.

Ngoài ra, nhờ khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax, toàn bộ quy trình “Khai - Ký - Nộp” được thực hiện trọn vẹn chỉ trên một ứng dụng duy nhất, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu sai sót trong quá trình kê khai thuế.

Cụ thể, về nghiệp vụ bán hàng và xuất hóa đơn, phần mềm được tích hợp công nghệ AI, cho phép nhập đơn hàng bằng giọng nói, đây là tính năng thân thiện với những chủ hộ lớn tuổi hoặc ít sử dụng công nghệ. Chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, người bán có thể tạo ra nội dung và xuất hóa đơn mà không cần thao tác phức tạp. Sau khi xuất hóa đơn, dữ liệu sẽ được tự động gửi đến cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ quy định. Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ tự động nhận diện thu – chi, tồn kho, nhập kho, tổng hợp doanh thu.

Về nghiệp vụ khai thuế và nộp thuế, phần mềm hỗ trợ hộ kinh doanh lập tờ khai thuế đúng mẫu quy định, kê khai nhanh, đúng, đủ. Đồng thời MISA eShop có thiết kế sổ sách kế toán điện tử giúp hộ kinh doanh tự động ghi nhận doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, hình thành bộ sổ kế toán hợp lệ, phục vụ kiểm tra thuế, vay vốn và mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Để hỗ trợ 2 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc, ngoài việc tặng 3 tháng sử dụng phần mềm, MISA đã và đang triển khai nhiều hoạt động như: Huy động hơn 3.000 chuyên viên và 1.000 đối tác kế toán, đại lý thuế để trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh tại 34 tỉnh thành; tổ chức livestream trực tiếp giải đáp thắc mắc hàng tháng và chuỗi hội thảo tập huấn chuyên sâu định kỳ cùng các chuyên gia thuế và Chi cục Thuế địa phương; xây dựng “Kho tri thức Khai thuế dễ dàng - Bán hàng an tâm” với hơn 1.000 bài viết và chuỗi video phân tích chính sách thuế mới....