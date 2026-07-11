Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Hồng Kỳ (SN 2002, ngụ xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Hồng Kỳ khi đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Kỳ và chị V.T.P.N. (SN 2006, ngụ xã Thạnh Hưng) kết hôn vào năm 2022. Sau thời gian làm việc tại Bình Dương (nay thuộc TPHCM), đến tháng 6 năm nay, cả hai trở về nhà chị N. ở xã Thạnh Hưng sinh sống.

Trong thời gian này, Kỳ phát hiện vợ thường xuyên liên lạc, nhắn tin với một người khác giới, dẫn tới hai vợ chồng nhiều lần mâu thuẫn. Dù Kỳ khuyên nhủ nhưng chị N. không chấm dứt việc liên lạc.

Khoảng hơn 21h ngày 3/7, khi hai người ngủ ở hai phòng riêng trong nhà, Kỳ thấy vợ tiếp tục nhắn tin với người khác giới nên sang phòng nói chuyện. Trong lúc cãi vã, Kỳ cho rằng bị chị N. xúc phạm nên lấy dao đâm vợ nhiều nhát. Nghe tiếng tri hô, người thân chạy đến can ngăn.

Sau đó, Kỳ đến Công an xã Thạnh Hưng đầu thú, còn nạn nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu. Theo cơ quan điều tra, chị N. đã qua cơn nguy kịch.

Đâm chết người sau cãi vã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ Huỳnh Tấn Hải (SN 1972, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Huỳnh Tấn Hải khi ra đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h45 ngày 9/7, Hải đi ngang qua nhà anh P.M.N. (SN 1985, ngụ cùng xã) thì thấy người này đang ngồi nhậu với hai người bạn. Lúc đó, Hải nhìn thấy xe đạp điện của anh N. bị đổ bên hông nhà nhưng không đỡ lên và tiếp tục đến ao cá gần đó cho cá ăn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, trên đường quay về, Hải bị anh N. cho rằng đã làm đổ xe đạp điện. Hai bên cự cãi rồi thách thức đánh nhau.

Anh N. sau đó vào nhà lấy dao đuổi chém. Hải bỏ chạy được khoảng 30m thì vấp ngã và bị anh N. đạp vào ngực. Bực tức, Hải rút con dao mang theo trong người đâm anh N. nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hải đến Công an xã Mỹ Hòa Hưng đầu thú.