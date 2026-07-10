Ngày 10/7, TAND TPHCM tuyên phạt Huỳnh Thị Phương Thảo (ngụ phường Thủ Đức) và Nguyễn Thị Yến (ngụ phường Tây Thạnh) cùng 2 năm 6 tháng tù về các tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cùng vụ án, Nguyễn Thị Nội (quê Quảng Trị) và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (quê Đắk Lắk) mỗi người bị phạt 2 năm tù về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Phạm Thị Ngọc Sương (ngụ phường Thanh Xuân, Hà Nội) lĩnh 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HP

Theo cáo trạng, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phát hiện nhóm bị cáo làm trung gian, kết nối các cặp vợ chồng hiếm muộn có nhu cầu sinh con với những phụ nữ nhận mang thai hộ để hưởng tiền chênh lệch. Sau khi thỏa thuận xong, các bị cáo liên hệ cơ sở y tế thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản rồi giao trẻ cho người nhờ mang thai hộ.

Khoảng tháng 2/2022, biết vợ chồng chị Nguyễn Thị Th. nhiều năm điều trị hiếm muộn nhưng chưa có con, Thảo nhận tìm người mang thai hộ bằng phương pháp bơm tinh trùng (IUI), báo giá 750 triệu đồng.

Thông qua Yến, Thảo thuê một phụ nữ tên Ngọc mang thai hộ với tiền công 345 triệu đồng, bố trí nơi ở, đưa đi khám và làm thủ tục bơm tinh trùng của chồng chị Th. tại một bệnh viện ở TPHCM dưới danh nghĩa vợ chồng.

Tháng 8/2023, người phụ nữ này sinh bé gái. Kết quả giám định ADN xác định đứa trẻ là con ruột của người chồng. Tuy nhiên, do bệnh viện nghi ngờ việc mang thai hộ nên chưa cấp giấy chứng sinh. Sau đó, Thảo thuê Sương làm giả giấy chứng sinh của một bệnh viện khác để gia đình hoàn tất thủ tục khai sinh.

Ở một vụ việc khác, tháng 5/2023, Thảo nhận thực hiện trọn gói việc tìm người mang thai hộ cho vợ chồng anh Nguyễn Tấn L. với giá một tỷ đồng. Qua môi giới của Diễm, Thảo thuê một nữ sinh viên đại học mang thai hộ với tiền công 280 triệu đồng.

Khi người này mang song thai và sinh con vào tháng 4/2024, Thảo nhận đủ một tỷ đồng từ khách hàng. Sau khi trả cho người mang thai hộ 420 triệu đồng do sinh đôi và thanh toán các chi phí liên quan, Thảo hưởng lợi khoảng 110 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Thị Nội, cơ quan tố tụng xác định khoảng tháng 5/2023, thông qua mạng xã hội, bị cáo biết anh Nguyễn Quốc N. có nhu cầu tìm người mang thai hộ nên đứng ra nhận lo thủ tục, trong đó có việc làm giả giấy chứng nhận kết hôn. Qua Diễm, Nội tìm được người mang thai hộ theo thỏa thuận, còn anh N. tự chi trả chi phí cho người mang thai hộ và mua trứng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và quản lý hộ tịch. Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên các mức án nêu trên.