Chiều 10/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt, di lý Nguyễn Thị Thoại My (SN 1991, trú tại phường Rạch Giá) từ TPHCM về tới địa phương. My là đối tượng đang trốn truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Thoại My. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cơ quan điều tra, My trước đây là nhân viên của một ngân hàng. Vào khoảng tháng 2/2025 - 9/2025, My nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách vay tiền của người này rồi trả cho người khác, đồng thời trả một phần vốn và lãi cho chính họ để tạo lòng tin.

My đã nói dối mục đích vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng và hứa trong vài ngày sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, My đã sử dụng vào mục đích trả nợ cá nhân, sau đó bỏ trốn.

Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đơn của 5 bị hại tố cáo My chiếm đoạt tổng số hơn 21,4 tỷ đồng.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoại My. Tuy nhiên, My đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã My về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.