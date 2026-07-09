Ngày 9/7, Viện KSND khu vực 5 (TP Cần Thơ) đã phê chuẩn quyết định về việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thạch Nhật Khải (23 tuổi, ngụ xã Kế Sách) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đồng phạm của Khải là Khưu Minh Tiến (31 tuổi, ngụ xã Thới An Hội) hiện đang bị tạm giữ hình sự.

Hai đối tượng Khải và Tiến. Ảnh: T.X

Theo điều tra ban đầu, sáng 7/7, ông Từ Xương (63 tuổi, ngụ xã Tài Văn) điều khiển xe máy chở vợ là bà Lâm Thị Liêm (62 tuổi) từ nhà đến phường Mỹ Xuyên. Khi lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 934 (đoạn qua khu vực Thạnh Lợi, phường Mỹ Xuyên), ông Xương bị hai thanh niên đi xe máy cùng chiều bất ngờ áp sát.

Đối tượng Tiến ngồi sau đã dùng tay giật sợi dây chuyền vàng 24K (khoảng 3 chỉ vàng) trên cổ bà Liêm. Sau khi cướp được tài sản, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Vợ chồng ông Xương lập tức điều khiển xe máy truy đuổi kẻ cướp, đồng thời tri hô người dân hỗ trợ. Khi đến khu vực ấp Hà Bô, xã Tài Văn, xe của ông Xương xảy ra va chạm với xe của hai nghi phạm khiến hai vợ chồng ngã xuống đường.

Lúc này, Khải điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái, tông trúng một người đi đường gây thương tích rồi tiếp tục tăng tốc bỏ trốn về hướng xã Liêu Tú.

Thấy đồng phạm chạy thoát, Tiến vứt sợi dây chuyền ven đường rồi bỏ chạy bộ nhưng bị người dân khống chế, giao cho lực lượng công an. Đến tối cùng ngày, Khải bị bắt giữ.

Sau vụ việc, ông Xương bị thương rất nặng và đã tử vong vào sáng ngày 9/7.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tiến khai thuê xe ôm đến bến xe Lê Duẩn (phường Phú Lợi) để mua ma túy thì gặp Khải. Tại đây, Khải rủ Tiến đi cướp giật tài sản để có tiền mua ma túy.

Sau đó, Khải điều khiển xe máy chở Tiến đến khu vực chợ Mỹ Xuyên, phát hiện vợ chồng ông Xương lưu thông trên đường nên áp sát để Tiến ra tay cướp dây chuyền.