Sáng 8/11, tại TPHCM, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Tình trạng hút thuốc thụ động đáng báo động

Tại lễ phát động, TS.BS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh việc tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc là nhiệm vụ cấp thiết và bền vững, nhằm bảo vệ sức khỏe con người, tiết kiệm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật.

TS.BS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phước Sáng

Theo WHO, thuốc lá gây ra hơn 7 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, trong đó có khoảng 890.000 người tử vong do hít phải khói thuốc lá thụ động. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có hơn 103.000 người tử vong liên quan đến thuốc lá, trong đó 18.800 trường hợp do tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

Đáng lo ngại, mặc dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định cấm hút thuốc hoàn toàn tại các khu vực trong nhà của nhà hàng, khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng vẫn ở mức cao khoảng 67%. Khách sạn và nhà hàng vẫn là những địa điểm có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao nhất trong các không gian trong nhà tại Việt Nam.

Ý nghĩa quan trọng với du lịch

Với khoảng gần 3.150 cơ sở lưu trú du lịch và hơn 16.000 nhà hàng tại TPHCM, mỗi năm đón tiếp hàng triệu lượt khách, việc thực hiện môi trường không khói thuốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Riêng năm 2024, TPHCM đã đón hơn 45 triệu lượt khách trong và ngoài nước.

Biển báo cấm hút thuốc được dán tại các khách sạn trung tâm TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Cục trưởng Hà Anh Đức nhận định xây dựng khách sạn, nhà hàng và địa điểm công cộng không khói thuốc không chỉ là biện pháp bảo vệ sức khỏe mà còn thể hiện lối sống văn minh. Đối với khách hàng, đặc biệt là khách quốc tế hoặc gia đình có trẻ nhỏ, việc lựa chọn nơi ăn uống, lưu trú không khói thuốc là dấu hiệu rõ ràng về sự tinh tế và đẳng cấp trong lựa chọn dịch vụ.

TPHCM triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định chiến dịch là lời cam kết mạnh mẽ của TPHCM trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ông cho biết, mặc dù thành phố đã triển khai mạnh mẽ luật phòng chống tác hại của thuốc lá, nhưng kết quả khảo sát năm 2024 cho thấy tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại các nhà hàng, quán cà phê và vũ trường vẫn ở mức cao.

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

TPHCM sẽ tập trung thực hiện đồng bộ 4 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các biện pháp tăng cường thực thi luật, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành. Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt. Ba là, đổi mới và đa dạng hóa phương thức truyền thông theo hướng sáng tạo, gần gũi. Bốn là, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, doanh nghiệp xây dựng mô hình "TPHCM - Không khói thuốc".

Ông cho biết thêm, thời gian tới, Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tổ chức các lớp tập huấn, tăng cường kiểm tra, giám sát và lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình y tế cộng đồng. Nhờ đó, ý thức tuân thủ quy định không hút thuốc nơi công cộng của người dân ngày càng được nâng cao.

TPHCM là điểm đến cuối cùng của chiến dịch trong năm 2025, sau khi triển khai thành công tại Huế, Khánh Hòa và Đà Nẵng. Chiến dịch hướng tới mục tiêu cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện và an toàn của Việt Nam.