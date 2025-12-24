Đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn, nhằm tôn vinh các đơn vị tiên phong trong việc xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn và thân thiện.

Các đại biểu tham gia Lễ vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”, lần thứ I do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Văn hóa (Bộ VHTTDL) tổ chức.

Mục tiêu của Chương trình là vinh danh những khách sạn đã nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc, qua đó tạo động lực cho toàn ngành cùng hưởng ứng. Về lâu dài, Chương trình hướng tới hình thành phong trào khách sạn không khói thuốc lan tỏa sâu rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chương trình được phát động từ ngày 3/10 tại Hà Nội. Đối tượng tham gia là khách sạn/cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc.

Các khách sạn được đánh giá theo thang điểm 100, tập trung vào các nhóm tiêu chí như: tuân thủ quy định cấm hút thuốc; bố trí - duy trì không gian không khói thuốc; truyền thông/hướng dẫn khách; cơ chế quản lý giám sát; sáng kiến và mô hình duy trì môi trường không thuốc lá.

Việc xét chọn triển khai qua 2 vòng với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, du lịch, nhà hàng - khách sạn, bảo đảm công tâm, khách quan, minh bạch.

Sau thời gian phát động và tiếp nhận, và qua hai vòng chấm, Ban Giám khảo thống nhất công nhận 44 khách sạn đáp ứng tiêu chí để vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025 (đến từ 16 tỉnh, thành phố), gồm 10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao và 16 khách sạn 5 sao.

Ban tổ chức xác định, việc xây dựng hệ thống xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” áp dụng cho các khách sạn từ 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc là bước đi cần thiết nhằm khuyến khích và vinh danh những đơn vị tiên phong, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới một môi trường du lịch văn minh.

Từ các khách sạn được vinh danh ở mùa đầu tiên, chương trình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ để “khách sạn không thuốc lá” trở thành một giá trị được nhận diện, ưu tiên lựa chọn và trân trọng trong hệ sinh thái du lịch Việt Nam.