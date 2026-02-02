Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, triển lãm quy tụ 20 họa sĩ với hơn 30 tác phẩm hội họa mới sáng tác, phần lớn được hoàn thành trong những ngày đầu năm mới. Các tác phẩm mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu sinh khí, nơi cảm xúc, tư duy sáng tạo và khát vọng hướng tới những giá trị tốt đẹp được lan tỏa qua nhiều chất liệu và ngôn ngữ tạo hình khác nhau.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Cùng chung cảm hứng về con giáp của năm Bính Ngọ 2026, mỗi tác phẩm tại triển lãm lại mang một sắc thái riêng, phản ánh cá tính sáng tạo và chiều sâu cảm xúc của từng họa sĩ. Hình tượng ngựa - biểu tượng của sức sống, tinh thần tự do, khát vọng bền bỉ và sự chuyển động không ngừng trong mỹ cảm truyền thống được các nghệ sĩ thể hiện sinh động, hòa quyện với đời sống tinh thần đương đại, gửi gắm ước vọng về một năm mới an lành, hanh thông và giàu năng lượng sáng tạo.

Theo ông Lê Quốc Minh, triển lãm Ngựa xuân không chỉ là một sự kiện mỹ thuật mà còn là biểu hiện cụ thể cho sứ mệnh văn hóa mà Báo Nhân Dân kiên trì theo đuổi. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận, báo chí cách mạng còn có trách nhiệm đồng hành cùng đời sống tinh thần xã hội, nuôi dưỡng các giá trị nhân văn, bồi đắp thẩm mỹ và khơi mở niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Anh Vân.

Tại triển lãm, công chúng có dịp thưởng thức những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của các họa sĩ tên tuổi như Lê Trí Dũng, Lê Anh Vân, Đặng Dương Bằng, Phạm An Hải, Đào Hải Phong, Phạm Luận, Đặng Tiến… Bên cạnh đó là cảm xúc phiêu lãng trong tranh của Bùi Tiến Tuấn, Vũ Đình Tuấn, Phương Bình, Phạm Hà Hải, ngôn ngữ hội họa biểu hiện độc đáo của Trần Vinh, Doãn Hoàng Lâm cùng sức sáng tạo dồi dào của các họa sĩ trẻ như Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Minh, Bùi Văn Tuất, Đoàn Đức Hùng, Nguyễn Minh Quân, Kim Duẩn, Tùng Nguyễn.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Minh.

Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu như lụa, giấy dó, màu nước, sơn dầu… tạo nên bức tranh đa sắc về hình tượng ngựa, khi rất đời, rất thực, lúc lại mơ mộng, giàu tính biểu cảm. Mỗi bức tranh là sự giao hòa giữa đất, trời, con người và vạn vật trong một chu kỳ thời gian, phản ánh mối liên kết giữa nghệ thuật và đời sống.

Tranh của họa sĩ Vũ Đình Tuấn.

Tranh của họa sĩ Kim Duẩn.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Đức.

Tranh của họa sĩ Đặng Tiến.

