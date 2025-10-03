Ông N.V.L (54 tuổi, Cần Thơ) đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và đi nằm nghỉ. Tuy nhiên, ông bất ngờ ngã quỵ tại nhà. Gia đình lập tức đưa ông đến Bệnh viện Vị Thanh để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị vỡ phình động mạch chủ ngực, một tình trạng rất nguy hiểm.

Theo vợ ông L., các bác sĩ thông báo rằng dù chuyển tuyến hay ở lại theo dõi, nguy cơ tử vong của bệnh nhân lên đến 90%, cơ hội sống sót rất mong manh. Sau khi cân nhắc, gia đình quyết định chuyển tuyến để tiếp tục điều trị.

Ông L. được bác sĩ cấp cứu đang bình phục. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Ngô Minh Tuấn, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Cần Thơ, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da xanh xao, mạch nhanh, không đo được huyết áp. Vỡ phình động mạch chủ ngực là một bệnh lý nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh viện đã huy động đội ngũ y bác sĩ từ các khoa Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Đơn vị DSA (chụp mạch số hóa xóa nền) và phẫu thuật mạch máu. Phòng mổ và dụng cụ y tế được chuẩn bị khẩn trương. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào phòng can thiệp với sự tham gia của hơn 20 y bác sĩ trong trạng thái khẩn cấp.

Hình ảnh chụp DSA cho thấy bệnh nhân có một túi phình lớn. Ê-kíp tiến hành đặt stent graft vào động mạch chủ ngực. May mắn, sau 20 phút can thiệp, bệnh nhân thoát khỏi tình trạng sốc và được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục dẫn lưu màng phổi để loại bỏ máu chảy trong khoang màng phổi.

Quá trình hồi sức kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Tình trạng của bệnh nhân dần cải thiện, bắt đầu hồi phục và có thể tự ăn uống.

Theo bác sĩ Tuấn, vỡ phình động mạch chủ ngực có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như vỡ mạch máu gây tử vong. Bệnh lý này cần được tầm soát thường xuyên vì túi phình thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến cố nghiêm trọng. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tăng huyết áp mạn tính, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, hút thuốc lá lâu dài, tuổi cao, tiền sử gia đình mắc bệnh mạch máu hoặc các rối loạn mô liên kết.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân cần chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực hoặc đau lưng trên kéo dài, khó thở, khàn tiếng, ho dai dẳng, nuốt nghẹn, hồi hộp hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Mọi người nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân và người thân, chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là tầm soát tim mạch đối với những người trên 50 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá hoặc mắc các bệnh lý mạn tính.

