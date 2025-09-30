Mới đây, Bệnh viện Quân y 91 Thái Nguyên đã tiếp nhận một ca chấn thương vùng kín nghiêm trọng do va chạm lúc chơi thể thao.

Bệnh nhân là anh N.V.Đ (32 tuổi, trú ở Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng toàn bộ bìu và dương vật sưng nề, thâm tím. Theo người thân, khi đang đá bóng, anh Đ. xảy ra va chạm dẫn đến vùng kín đau dữ dội.

Các bác sĩ đánh giá đây là một chấn thương nặng, nguy cơ hoại tử tinh hoàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Phú - Bệnh viện Quân y 91 đã nhanh chóng xác định tổn thương, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hoại tử và lấy máu tụ kịp thời, cứu anh Đ. thoát khỏi biến chứng nguy hiểm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định.

Trước đó, một sinh viên đại học 22 tuổi ở Hà Nội cũng bị đau vùng kín dữ dội do va chạm khi đá bóng. Khi vào viện, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật. Tinh hoàn trái của nam sinh vỡ nát, tụ máu, mất hết tổ chức nhu mô lành nên ê-kíp cắt bỏ tinh hoàn bị chấn thương.

Các bác sĩ khuyến cáo khi chơi những bộ môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bầu dục, cầu lông… nam giới cần trang bị đồ bảo hộ để bảo vệ "cậu nhỏ", tránh những chấn thương đáng tiếc. Nếu gặp chấn thương vùng sinh dục, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

