Theo Times of India, từ cuối tháng 8, nhiều trẻ em ở Parasia và các làng lân cận ở Chhindwara (Ấn Độ) bị suy thận cấp sau khi sử dụng siro ho. Hầu hết bệnh nhân dưới 5 tuổi. Ban đầu, chính quyền địa phương tạm thời cấm 2 nhãn hiệu thuốc, kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy nguyên nhân gây bệnh là siro Coldrif.

Kết quả phân tích công bố ngày 4/10 xác nhận một lô Coldrif không đạt tiêu chuẩn chất lượng và bị pha tạp, chứa 48,6% diethylene glycol - hóa chất thường dùng trong chất chống đông và dầu phanh, có thể gây suy thận và tử vong nếu uống phải.

Một lô siro Coldrif nhiễm độc. Ảnh: Money Control

Ngay sau báo cáo, cơ quan chức năng Ấn Độ đã ra lệnh cấm ngay việc bán, phân phối và lưu trữ Coldrif, đồng thời mở rộng lệnh cấm đối với tất cả sản phẩm của Sresan Pharmaceuticals. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ấn Độ đã chỉ đạo thanh tra, thu giữ hàng tồn kho, lấy mẫu từ các lô khác để xét nghiệm.

Trong khi đó, cơ sở sản xuất của Sresan tại Chennai đã bị niêm phong, văn phòng đăng ký khóa cửa. Người dân quanh đó cho biết văn phòng từng tấp nập người ra vào này đã được dọn sạch vào tuần trước, nhân viên mang máy móc và thiết bị đi trong đêm.

Ông G. Ranganathan, người vừa bị bắt, từng học dược tại Trường Y Madras. Ông có hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, khởi đầu với sản phẩm Pronit - một loại siro dinh dưỡng phổ biến tại Chennai đầu những năm 1980. Ông Ranganathan trực tiếp quảng bá sản phẩm tới các bác sĩ nhi khoa, nhấn mạnh lợi ích cho phụ nữ mang thai. Pronit sau đó bị cơ quan kiểm soát dược yêu cầu xin phép lại do chứa thành phần cần cấp phép, ông Ranganathan đã hoàn thiện thủ tục và tiếp tục kinh doanh.

Vị doanh nhân này tiếp tục mở rộng sang các sản phẩm dạng lỏng dùng cho mũi, thành lập nhiều cơ sở sản xuất nhỏ quanh Chennai và trở thành người đứng đầu Sresan Pharmaceuticals. Trong giới dược, ông Ranganathan được đánh giá là người giúp đỡ nhiều doanh nhân trẻ và có uy tín nghề nghiệp cho đến gần đây.

Vụ việc ngộ độc Coldrif đã làm sụp đổ hình ảnh và sự nghiệp mà ông Ranganathan gây dựng trong hơn bốn thập kỷ. Việc bắt giữ ông cùng lệnh cấm toàn bộ sản phẩm của Sresan được xem là bước đi mạnh mẽ của chính quyền Ấn Độ trong nỗ lực siết chặt kiểm soát chất lượng dược phẩm, giữa lúc dư luận lo ngại về an toàn thuốc nội địa ở quốc gia xuất khẩu dược phẩm hàng đầu thế giới.