Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Hãng Anadolu đưa tin đơn kiện cáo buộc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã dùng một cuộc điều tra về lao động cưỡng bức toàn cầu như cái cớ pháp lý để tái áp đặt các rào cản thương mại từng bị tòa án liên bang bác bỏ.

Các nguyên đơn cho rằng USTR đã tiến hành cuộc điều tra "vội vã" đối với 60 nền kinh tế chỉ trong khoảng 2,5 tháng, trong khi quy trình thông thường mất hơn một năm. Các bang lập luận rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã định sẵn kết quả điều tra khi áp cùng một mức thuế đối với cả nguyên liệu thô và hàng hóa thành phẩm, mà không xem xét mức độ phổ biến của lao động cưỡng bức tại từng thị trường.

Tổng chưởng lý New York Letitia James cho biết: "Bất kể chính quyền cố gắng biện minh thế nào, luật pháp và hiến pháp của chúng ta đều quy định rõ tổng thống không có quyền áp đặt thuế quan tràn lan lên bất kỳ quốc gia nào ông ấy muốn".

Thống đốc bang New York Kathy Hochul mô tả các biện pháp này là "một loại thuế đánh vào các gia đình lao động chăm chỉ" và điều đó sẽ làm tăng giá thực phẩm cũng như vật liệu xây dựng.

Trong đơn kiện, các nguyên đơn cáo buộc "nỗ lực thứ ba của chính quyền nhằm áp đặt thuế quan toàn cầu thông qua Điều 301 của Đạo luật Thương mại cũng bất hợp pháp". Các tiểu bang khẳng định nhánh hành pháp "đang cố tước quyền đánh thuế của Quốc hội Mỹ trái phép", đồng thời cảnh báo chính quyền đã vi phạm Đạo luật Thủ tục hành chính.

Các tiểu bang tham gia kiện gồm Oregon, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington và Wisconsin.

Phản hồi thông tin trên, Nhà Trắng tuyên bố chính quyền đang hoạt động trong phạm vi quyền hạn theo luật định.