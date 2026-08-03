Tổng thống Trump hôm 2/8 nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng ông đã quyết định tạm hoãn việc ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công mới chống Iran theo lời kêu gọi của các đồng minh Vùng Vịnh là Qatar, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Ảrập Xêút. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ và Iran sẽ nối lại các cuộc thương lượng vào ngày 3/8.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Aljazeera, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay (3/8), phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington. Ông Baghaei lưu ý Tehran cũng không có kế hoạch tiếp đón hoặc cử phái đoàn nào “trong thời điểm này”.

Theo phát ngôn viên Iran, trọng tâm hiện tại của nước này là các cuộc đàm phán với Oman để thiết lập một tuyến đường an toàn, “tạm thời” cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đang hướng tới việc đạt được sự hiểu biết về một tuyến đường có thể chấp nhận được đối với cả hai bên, không phải tuyến đường phía bắc và cũng không phải tuyến đường phía nam, mà là một tuyến đường tôn trọng chủ quyền của cả hai bên cũng như bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của chúng tôi”, ông Baghaei nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran.

Tuy nhiên, ông Baghaei nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận với Oman “chưa đủ để mở lại eo biển Hormuz”. Quan chức này cảnh báo tình hình sẽ vẫn không thay đổi nếu Mỹ tiếp tục “hành động gây hấn”. Ông mô tả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran “không chỉ là cuộc chiến chống lại một quốc gia, mà là cuộc chiến chống lại toàn bộ khu vực”.

Cũng theo phát ngôn viên Iran, hiện chưa có bên trung gian mới nào tham gia dàn xếp các cuộc thương lượng giữa Mỹ với Iran. Pakistan và Qatar vẫn đang đảm nhiệm vai trò này.

Hiện giới chức Mỹ chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên của đại diện Iran.