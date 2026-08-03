Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Một quan chức cấp cao Israel nói với Kênh 12: “Trong nhiều giờ, chúng tôi thực sự không chắc chắn. Tổng thống Trump đã để chúng tôi trong màn sương mù. Các quan chức cấp cao chỉ được cập nhật diễn biến thông qua các bài đăng của ông ấy trên mạng xã hội. Chúng tôi có cảm giác bị bỏ rơi".

Tổng thống Trump ngày 1/8 thông báo đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran sau khi Tehran và "các quốc gia khác ở Trung Đông" đề nghị có thêm thời gian để hoàn tất khuôn khổ của một thỏa thuận hòa bình. Ông Trump cũng tuyên bố Israel đã tham gia cam kết này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã đồng ý với “các điều khoản” của một thỏa thuận tiềm năng, bao gồm việc mở cửa trở lại “ngay lập tức, hoàn toàn và triệt để” eo biển Hormuz cũng như chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào ngày 3/8, một ngày sau khi ông hủy kế hoạch tấn công Iran với điều kiện hai bên phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển, trong đó có vấn đề mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tehran đã đề nghị Washington hủy các cuộc tấn công hoặc thay đổi lập trường về việc mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.