Gần trưa nay (8/10), anh Nông Văn Trinh (43 tuổi, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn) vẫn chưa hết bần thần sau khi dốc sức giúp bà con trong xóm chạy lụt, đưa người về trú tạm tại nhà mình. Suốt từ hôm qua đến nay, bộ quần áo anh mặc liên tục ướt sũng rồi lại khô, không kịp thay.

Anh Trinh cho biết, khoảng 15h chiều qua (7/10), các hộ dân trong xóm vẫn đang hối hả di chuyển tài sản lên chỗ cao, nhưng nước lũ dâng quá nhanh, khiến mọi người không kịp trở tay.

Người dân trong xóm tá túc trên tầng 2 nhà anh Trinh để tránh ngập lụt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhận thấy tình hình nguy cấp, anh Trinh lập tức hô hào mọi người chạy sang nhà mình trú ẩn, vì nhà anh có hai tầng, cao hơn hẳn so với các hộ khác trong xóm. Mọi người chỉ kịp mang theo một vài vật dụng thiết yếu rồi vội vã lên tầng 2. Lúc này, nước đã ngập đến nửa tầng 1 nhà anh Trinh.

Do tầng 2 nhà anh Trinh khá chật và chỉ được lợp mái tôn đơn sơ, nên 25 người phải chen chúc, nằm vạ vật ở bất cứ chỗ nào có thể. Mất điện, màn đêm bao trùm, mọi người chỉ có thể lần mò trong bóng tối, không ai chợp mắt được vì lo lắng và bất an.

Khu vực tầng 2 nhà anh Trinh là chỗ cao nhất trong xóm và chỉ che mái tôn, 25 người dân cùng nhau cầm cự. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nước lớn thế này thì chắc chỉ còn nhà mình là có chỗ trú. Trong xóm toàn là nhà một tầng của bà con, họ hàng và người quen, nên tôi chỉ mong giúp được càng nhiều người càng tốt. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ với người già, khi di chuyển sang nhà tôi rất vất vả”, anh Trinh chia sẻ.

Cũng theo anh Trinh, trong lúc vội vã di dời đồ đạc, anh kịp thời mang theo được một chiếc bếp gas mini cùng vài bình gas dự trữ. Hiện tại, cả nhóm chỉ còn chút nước sinh hoạt dùng cầm chừng và một ít gạo. Sáng nay, anh tranh thủ bơi ra vườn, hái được một quả đu đủ xanh để nấu ăn cho mọi người.

“Hiện giờ, chúng tôi chỉ mong sớm có lực lượng cứu trợ đến đưa mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm. Người lớn còn có thể cố gắng chịu đựng, nhưng trẻ nhỏ và người già thì thật sự rất thương”, anh Trinh bày tỏ.

Hàng xóm nhà anh Trinh toàn nhà một tầng và đã bị ngập hết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo), trên địa bàn xã Hữu Lũng và các xã lân cận có mưa vừa, mưa to. Hiện nay, mực nước sông Thương lên rất nhanh và tràn vào các thôn. Xã không có thiệt hại về người nhưng nhà của 6 hộ dân bị sạt lở đất, 40 hộ phải di dời, hơn 50 hộ bị cô lập, có 21 tuyến đường giao thông bị ngập úng.

UBND xã Hữu Lũng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã tuyên truyền đến nhân dân các thôn thường xuyên chủ động nắm tình hình và báo cáo Ban Chỉ huy khi có tình huống khẩn cấp. Chủ động công tác phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngập sâu tại xã Hữu Lũng do mực nước sông Thương dâng cao. Ảnh: Đ.X

Các xã Vân Nham, Thiện Tân và Yên Bình cũng chịu thiệt hại nặng nề, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc công an và quân đội đã liên tục điều động ca nô, xuồng máy đến hiện trường để hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an xã Hữu Lũng hỗ trợ người dân tới nơi an toàn. Ảnh: Công an xã Hữu Lũng

Ông Chu Tuấn Doanh, Chủ tịch UBND xã Thất Khê cũng cho biết, hiện tại trên địa bàn đã hửng nắng, lượng nước ngập đã giảm được khoảng 1m. Người dân những khu vực nước rút đang tranh thủ dọn dẹp dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Theo báo cáo ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết ngày 7/10, có trên 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng vì ngập úng từ 30cm-2m; nhiều khu vực ở xã Yên Bình, Vân Nham, Thất Khê, Tràng Định bị cô lập; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ. Đồng thời, cột điện của một số xã bị gãy đổ gây mất điện diện rộng, một số thôn vùng sâu bị mất mạng viễn thông.

Lực lượng bộ đội mang xuồng cứu hộ tới các điểm ngập ở xã Hữu Lũng. Ảnh: Đ.X

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp các thiệt hại; chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà cửa bị ảnh hưởng, thiệt hại.

