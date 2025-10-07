Sáng 7/10, Hà Nội chìm trong mưa lớn kéo dài, kèm theo sấm sét dữ dội. Nhiều trường học phải thông báo cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn. Dù đến hơn 10h mưa đã ngớt, nhưng hàng loạt tuyến phố vẫn ngập sâu, xe cộ chết máy, giao thông rối loạn.

Tại khu chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc), tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Cơn mưa lớn khiến toàn bộ lối ra vào bị ngập sâu, có điểm nước dâng gần 1m, cô lập cả khu vực.

Cư dân chung cư Ecohome 1 dựng những “bức tường" bằng bao tải cát, gạch đá và dùng máy bơm hút nước ra ngoài.

“Sinh hoạt của cư dân bị đảo lộn hoàn toàn. Mới thoát ngập được vài ngày, giờ lại chúng tôi lại phải chịu cảnh ngập tiếp", anh Nguyễn Đức Chung, cư dân Ecohome 1, chia sẻ trong mệt mỏi.

Anh cho biết, các tuyến đường xung quanh khu vực đều bị nước chia cắt, khiến việc tiếp cận và di chuyển gần như bất khả thi.

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng cao, cư dân cùng ban quản lý tòa nhà chạy đua với thời gian, dựng những “bức tường” bằng bao tải cát, gạch đá để ngăn nước tràn xuống hầm gửi xe – nơi đang chứa hàng trăm phương tiện.

Cả khu chung cư Ecohome 1 lại ngập trong biển nước, người dân đang loay hoay tìm lối ra.

Không chỉ các khu dân cư, mà nhiều trường học trên địa bàn phường Đông Ngạc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Trường Tiểu học Đông Ngạc, nước ngập sâu gần 1m khiến công tác dạy học buộc phải tạm dừng.

Clip CSGT giúp người dân thoát khỏi con đường ngập:

Cùng thời điểm, các tuyến phố khác của Hà Nội cũng ngập sâu trong biển nước. Ô tô, xe máy chết máy la liệt; nhiều người dân phải dắt bộ, lội bì bõm trong nước ngập đến đầu gối để tìm đường về nhà.

Nhà bà Khánh (ở số 558 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân) cho biết: “Trong một tuần, hai lần nước tràn vào nhà. Hôm nay, tôi cùng con cháu phải căng bạt, đắp tạm ‘đê’ để ngăn nước. Cả buổi sáng, mấy cô cháu loay hoay dựng bạt chống ngập”.

Vừa ăn bát mì, vừa trông máy bơm nước, anh Nguyễn Minh (ở số 554 Nguyễn Trãi) chia sẻ: “Gia đình phải dùng hai máy bơm để hút nước từ trong nhà ra ngoài. Lần này ngập nặng hơn hôm 30/9".