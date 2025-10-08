Sáng 8/10, tại Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, một số tuyến đường vẫn ngập úng, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Tại ngã ba Phạm Tu - Cầu Bươu (phường Thanh Liệt, Hà Nội), nước vẫn ngập sâu đến nửa mét. Đã có những người đi xe máy bị ngã khi lưu thông qua đoạn ngập sâu kéo dài hơn 300m này.

Nhiều người đã phải thuê xe kéo hoặc đi nhờ ô tô tải để vượt qua đoạn ngập sâu.

Tại một số khu dân cư lân cận, nước vẫn ngập sâu tới khoảng nửa mét. Dù vậy, nhiều người dân vẫn buộc phải lội qua các điểm ngập để kịp giờ đi làm.

Đường Phùng Hưng (đoạn qua Bệnh viện Quân Y 103) còn nhiều đoạn ngập úng từ 0,3-0,5m. Ô tô gầm thấp, người đi xe máy có thể di chuyển qua.

Ngoài ra, cũng trên đường Phùng Hưng (đoạn qua cây xăng Quân đội) vẫn ngập úng sâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đến sáng cùng ngày, toàn thành phố còn 13 điểm ngập úng.