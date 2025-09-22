Tối 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977), Trưởng Khoa Ngoại thận – tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974), Trưởng Khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức thuộc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Các ông Hoàng, Đức bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi lập hồ sơ khống gây thiệt hại cho bảo hiểm hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận – tiết niệu nghe quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CTV

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ ngày 28/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/12/2024, máy tán sỏi Laser duy nhất của bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã bị hỏng và không thể sử dụng.

Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ đạo thực hiện các ca nội soi tán sỏi trái quy trình và ghi khống vào 255 hồ sơ bệnh án là đã sử dụng máy Laser để thực hiện kỹ thuật.

Trong số đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng.

Đối với 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân đã tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ này với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của ông Hoàng và ông Đức gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng và tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng.

Vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, làm tổn hại đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra đã phát hiện sự bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Ngay sau đó, bệnh viện lập đoàn kiểm tra tổng thể.

Kết quả kiểm tra ghi nhận 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn kê khai bảo hiểm y tế đã thực hiện dịch vụ này.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu; khiển trách ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa; bà Trần Thị Kim Oanh, điều dưỡng trưởng; ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn xử phạt hành chính gần 20 người công tác tại nhiều khoa, phòng khác nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.