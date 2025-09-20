Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bật khóc khi nói về vụ 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy hỏng tại buổi họp báo ngày 18/9.

Những ngày qua, khoảnh khắc Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên Nguyễn Đăng Giáp bật khóc sau buổi họp báo về vụ việc 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy đã hỏng suốt 2 năm, đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Có ý kiến cho rằng ông Giáp khóc vì sợ trách nhiệm, hoặc "đang diễn". Thậm chí, có nhiều bình luận kiểu: “Khóc vì khó giữ được ghế”...

Trước những ý kiến trái chiều, chiều 20/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Giáp nói phút bật khóc đó không phải vì sợ trách nhiệm liên đới mà vì nỗi đau khi uy tín cả tập thể đã dày công xây dựng trong nhiều năm có nguy cơ sụp đổ chỉ vì sai phạm của một vài cá nhân.

Ông Giáp cũng cho biết, trước khi thông tin này được đưa ra, bệnh viện đã phát hiện cách đây hơn một tháng và đã xử lý kỷ luật một số cán bộ liên quan. Đồng thời bệnh viện cũng đã lên kế hoạch khám lại cho bệnh nhân nhưng do quá nhiều việc nên chưa làm kịp.

"Tôi không phủ nhận trách nhiệm liên đới, nhưng đau lòng nhất khi biết rằng chỉ một sai phạm đã làm lu mờ những cố gắng thầm lặng suốt nhiều năm trời. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng việc. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm, nhưng cũng xin nhìn nhận công tâm đối với cả tập thể vẫn đang ngày đêm cống hiến vì bệnh nhân", ông Giáp bày tỏ.

Ông Nguyễn Đăng Giáp (giữa), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Giáp cũng cho biết, trong suốt thời gian qua, toàn bệnh viện đã nỗ lực rất lớn để nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện đời sống nhân viên, phát triển kỹ thuật chuyên môn và quan trọng nhất là chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

“Chúng tôi đã làm từ những việc nhỏ nhất, từ vệ sinh bệnh viện cho đến các quy trình chăm sóc, nâng cao đời sống ban đêm cho bệnh nhân. Đồng thời phát triển kỹ thuật khoa học và mọi thứ đều có lộ trình, có định hướng. Tập thể lãnh đạo là những người thật sự tâm huyết. Tuy nhiên, sự việc này khiến tôi rất buồn và đau lòng", ông Giáp chia sẻ.

Trước đó, ngày 18/9, Sở Y tế đã có buổi gặp mặt báo chí để thông tin về vụ việc 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng, tuy nhiên các bác sĩ vẫn kê khai thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ này.

Trong buổi gặp mặt, Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định có 255 ca tán sỏi laser được lập hồ sơ trong giai đoạn máy tán sỏi duy nhất của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên bị hỏng.

Đáng chú ý, kết thúc buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đăng Giáp đã bất ngờ bật khóc và cho biết sự việc khiến ông rất đau lòng.

Liên quan đến sai phạm nói trên, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu. Khiển trách ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa; bà Trần Thị Kim Oanh, điều dưỡng trưởng; ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Ngoài ra, bệnh viện còn xử phạt hành chính gần 20 nhân viên khác làm việc tại nhiều khoa, phòng liên quan.

Liên quan đến 255 bệnh nhân nói trên, Sở Y tế giao 3 bệnh viện khác gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cử bác sĩ chuyên khoa Ngoại thận – Tiết niệu tham gia khám tầm soát, nhằm đảm bảo khách quan.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.