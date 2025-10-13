Lễ kick-off tràn đầy năng lượng

Sáng 10/10, không khí tại cả hai đầu cầu Bắc - Nam đều “rực lửa”. Hơn 3.000 “đại sứ Mori” cùng hội tụ trong Lễ kick-off dự án Happy One Mori.

Tại Hà Nội, hội trường khách sạn Daewoo Hanoi Hotel chật kín bởi hơn 500 “đại sứ Mori” đến từ các đại lý hàng đầu như Tổng Đại lý Miền Bắc - Indochine và các đối tác chiến lược: Đất Xanh Miền Bắc, Thăng Long Land, MSH Group, Imperland, Redland, An Vượng Invest, BĐS Kinh Bắc, Nhà Ở Ngay Việt Nam…

Hơn 500 “đại sứ Mori” khuấy đảo hội trường Lễ kick-off dự án Happy One Mori tại Hà Nội

Lễ kick-off Happy One Mori như một ngày hội đầy năng lượng. Các “đại sứ Mori” không chỉ được truyền cảm hứng qua phần chia sẻ của ban lãnh đạo chủ đầu tư và tổng đại lý, mà còn được nhận nhiều quà tặng hấp dẫn: lì xì may mắn, voucher quà tặng và giải thưởng minigame.

Phía Nam, không khí tại TP.HCM cũng rất sôi động khi tụ hội hơn 2.500 “đại sứ Mori”.

Không khí sôi động tại Lễ kick-off dự án Happy One Mori

Với quy mô hai đầu cầu Bắc - Nam, Lễ kick-off dự án Happy One Mori đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ đầu tư Vạn Xuân Group, trong việc lan tỏa thương hiệu Happy One ra toàn quốc, khẳng định vị thế của dòng sản phẩm bất động sản an cư, đầu tư chất lượng cao.

Lấy cảm hứng từ triết lý “gieo mầm hạnh phúc - khai mở thịnh vượng”, Happy One Mori được định vị là dự án khai mở chuẩn sống chuyên gia, nơi cư dân tận hưởng không gian sống xanh, tiện nghi, và cân bằng giữa công việc - nghỉ ngơi và giải trí.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Vạn Xuân Group - ông Đoàn Văn Minh chia sẻ: “Happy One Mori không chỉ là dự án căn hộ, mà còn là nơi gieo mầm cho hạnh phúc, cho an cư và cho thịnh vượng bền lâu. Mỗi ‘đại sứ’ Mori hôm nay sẽ là người mang những hạt giống hạnh phúc đầu tiên đến với khách hàng, hiện thực hóa giấc mơ an cư với căn hộ chất lượng.”

Indochine - “cánh tay nối dài” của Happy One Mori tại miền Bắc

Là tổng đại lý khu vực miền Bắc, Indochine đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa Chủ đầu tư Vạn Xuân Group và thị trường nhà đầu tư phía Bắc, nhóm khách hàng có tầm nhìn, tư duy và dòng tiền sẵn có, đang tìm kiếm cơ hội Nam tiến trong bối cảnh giá bất động sản nội đô đang neo cao.

Chia sẻ về xu hướng dịch chuyển dòng tiền của nhà đầu tư miền Bắc, bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc Indochine cho rằng:“Nhà đầu tư miền Bắc luôn có góc nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt xu thế thị trường rất nhanh. Khi dòng tiền ‘Nam tiến’ ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng Happy One Mori - dự án sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm vừa ở - vừa sinh lời bền vững.”

Tổng đại lý miền Bắc - Indochine ký kết hợp tác với các đơn vị phân phối chiến lược

Theo các chuyên gia, xu hướng Nam tiến của dòng vốn phía Bắc đang diễn ra mạnh mẽ trong năm 2025, đặc biệt khi thị trường TP.HCM chuẩn bị bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ kế hoạch sáp nhập và mở rộng các khu siêu đô thị phía Đông Bắc thành phố. Trong bối cảnh đó, Happy One Mori được đánh giá là “điểm rơi” lý tưởng khi sở hữu vị trí đắc địa, tiện ích vượt trội.

Cũng trong khuôn khổ Lễ kick-off, Tổng Đại lý Miền Bắc - Indochine đã ký kết hợp tác với các đại lý phân phối chiến lược, chuẩn bị sức mạnh hợp lực, hứa hẹn đưa Happy One Mora trở thành một trong những dự án nổi bật tại miền Bắc.

Với quy mô, tầm nhìn và chiến lược bài bản, Happy One Mori hứa hẹn trở thành biểu tượng an cư - đầu tư mới tại TP.HCM, nơi mỗi cư dân không chỉ “sống”, mà còn “sống chất lượng” như chính tinh thần mà lễ kick-off đã truyền tải.

Công ty Cổ phần Bất động sản Indochine Tổng đại lý Miền Bắc dự án Happy One Mori Hotline: 0901 789 182 Website: https://indochinerealestate.vn/

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bất động sản Indochine)