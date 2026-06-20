Các bệnh nhi 7 tuổi, 6 tuổi và 3 tuổi là 3 anh em trong một gia đình tại Nậm Pồ (Điện Biên) được đưa đến Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Trước đó, người anh cả hái nấm trong tự nhiên và ăn sống chấm muối cùng hai em. Sau đó, cả ba trẻ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nôn nhiều lần.

Mẫu nấm các bệnh nhi đã ăn trước khi nhập viện. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Dương Văn Ninh, Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, cho biết ngay sau khi tiếp nhận, các bệnh nhi đã được tiến hành các biện pháp điều trị chống độc, truyền dịch thải độc và bù điện giải. Hiện tình trạng sức khỏe của các em đang được theo dõi chặt chẽ để kịp thời xử trí nếu xuất hiện các diễn biến bất lợi.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt. Từ đầu tháng 6 đến nay, Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc đã tiếp nhận tổng cộng 7 trường hợp cấp cứu do ngộ độc nấm.

Thực phẩm quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Tại nhiều địa phương miền núi, trong đó có tỉnh Điện Biên, nấm rừng là nguồn thực phẩm quen thuộc theo mùa và được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, việc thu hái và sử dụng nấm mọc tự nhiên khi chưa xác định chính xác chủng loại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trên thực tế, việc phân biệt nấm ăn được với nấm độc bằng hình thức bên ngoài rất khó khăn, ngay cả đối với những người có kinh nghiệm.

Các bé bị ngộ độc nấm đang được theo dõi tại viện. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết nhiều người dân mắc sai lầm khi cho rằng những cây cỏ ngoài tự nhiên là an toàn, lành tính.

Ngộ độc nấm chia làm 2 loại: nhanh và chậm. Loại ngộ độc nhanh là trong vòng 6 tiếng sau khi ăn đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng, buồn nôn, đi ngoài... Nguy hiểm hơn là các loại nấm gây ngộ độc chậm (sau 6 tiếng, thậm chí sau 24 tiếng), phổ biến hiện nay là các loại nấm chứa độc tố amatoxin gây tổn thương gan, suy gan... Nhiều trường hợp suy đa tạng và có thể tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu hái, chế biến hoặc sử dụng các loại nấm mọc hoang trong rừng, trên nương rẫy hoặc tại các khu vực tự nhiên khi chưa xác định rõ nguồn gốc và mức độ an toàn.

Trẻ em là nhóm đối tượng dễ gặp nguy cơ do chưa nhận thức được sự nguy hiểm của các loại nấm độc. Vì thế phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ nhỏ, không để trẻ tự ý hái và ăn nấm hoặc các loại cây, quả lạ trong tự nhiên.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chóng mặt hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào sau khi ăn nấm, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Nếu có thể, bệnh nhân hoặc người nhà cần mang theo mẫu nấm hoặc thức ăn đã sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị.