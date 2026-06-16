Theo Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam một giấc ngủ sâu là điều cần thiết đối với mỗi người. Thay vì lạm dụng thuốc Tây y, người bệnh có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ bền vững bằng 3 loại thảo dược thiên nhiên dễ kiếm, rẻ tiền (chỉ vài nghìn đồng/ ngày) sau:

Bình vôi: Củ bình vôi (tên khoa học: Stephania rotunda Lour) là vị thuốc đứng đầu bảng điều trị mất ngủ trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam do GS Đỗ Tất Lợi biên soạn. Bộ phận dùng làm thuốc là phần thân củ, thu hái quanh năm, rửa sạch, cạo vỏ, thái lát và phơi khô. Thành phần hóa học chính chứa Rotudin có tác dụng an thần, giảm huyết áp.

Cách sử dụng: Sắc uống: Dùng 10g bình vôi phơi khô, sắc với 500ml nước cạn còn 200ml, uống tối trước khi ngủ.

Ngâm rượu: Dùng 1kg củ khô ngâm trong 5 lít rượu trắng, sau 1 tháng là dùng được, mỗi ngày uống 1-2 ly nhỏ.

Nụ hoa tam thất chữa mất ngủ hiệu quả. Ảnh: Bùi Thỏa

Nụ hoa tam thất: Đây là thành phần làm trà thảo dược trị mất ngủ kinh niên. Nụ hoa tam thất từ lâu đã nổi tiếng với công dụng đẩy lùi chứng mất ngủ một cách tự nhiên. Thành phần hóa học chính của loại hoa này chứa các alkaloid. Khi uống, trà có vị đắng nhẹ, ngọt hậu, rất dễ uống.

Có 2 cách dùng phổ biến:

Sắc uống: Cho 10-20g nụ hoa tam thất vào ấm sắc nhỏ lửa, dùng lúc nước còn nóng ấm.

Pha trà: Cho 3-5 cụm nụ hoa tam thất vào cốc, đổ nước sôi, đợi 10-15 phút là có thể thưởng thức hằng ngày.

Lạc tiên: Đây là vị thuốc phổ biến bậc nhất trong các bài thuốc dưỡng tâm an thần nhờ chứa các hoạt chất alkaloid, flavonoid và saponin. Bộ phận dùng là phần thân và lá trên mặt đất. Người bệnh có thể linh hoạt sử dụng bằng cách sắc uống hoặc chế biến món ăn.

Sắc uống: Lấy khoảng 10g lạc tiên đã phơi khô sắc với 500ml nước, cô cạn còn 200ml thì bắc xuống uống vào buổi tối.

Nấu canh: Dùng ngọn và lá lạc tiên tươi nấu cùng thịt nạc thành món canh vừa bổ dưỡng, vừa hỗ trợ giấc ngủ tuyệt vời.