Sáng 2/8, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Gia Phù (Sơn La) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 bé gái bị lũ cuốn trôi trên địa bàn.

Xe máy của các nạn nhân mắc kẹt bên đường sau khi bị nước lũ cuốn. Ảnh: A Dế

Trước đó, chiều 1/8, mưa lớn xảy ra tại bản Chèo Bau, xã Gia Phù (Sơn La), khiến 3 trẻ em mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Khoảng 19h, người dân phát hiện một xe máy mắc kẹt bên lan can ven đường. Từ thông tin này, gia đình phối hợp với lực lượng chức năng rà soát và xác định 3 bé gái mất tích gồm T.T.L. (SN 2012), T.T.N. (SN 2021) và T.T.T. (SN 2023), cùng trú tại bản Chèo Bau.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cháu T.T.N. tại suối Bau cũ, cách vị trí chiếc xe máy khoảng 500-700m. Hai giờ sau, thi thể cháu T.T.L. được phát hiện tại một con suối thuộc bản Nà Lạnh, cách nơi phát hiện xe máy khoảng 2-3 km.

Xuyên đêm, hàng trăm người tiếp tục tìm kiếm cháu T.T.T. Đến sáng 2/8, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực hai cháu gặp nạn trước đó.