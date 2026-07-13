Trưa 13/7, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Sốp Cộp (Sơn La) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một xe ô tô bán tải bị lũ cuốn khi băng qua suối.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12/7, một người đàn ông (trú tại xã Sốp Cộp) điều khiển xe bán tải đi qua suối tại bản Tông Hùm (xã Mường Và cũ) thì bị dòng nước lũ cuốn trôi. Ngay khi phát hiện nguy hiểm, tài xế đã nhanh chóng mở cửa thoát thân an toàn.

Chiếc xe ô tô bán tải bị cuốn trôi ra giữa dòng nước chảy xiết. Ảnh cắt từ clip

Tại hiện trường, chiếc xe bị cuốn và mắc kẹt giữa dòng nước dữ. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, cùng các phương tiện cứu hộ để đưa chiếc xe ra khỏi dòng suối.

Theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại: Lúc xảy ra sự việc, nam tài xế nhanh chóng mở cửa, thoát ra ngoài. Sự việc diễn ra nhanh chóng chỉ trong khoảng 1-2 phút trước khi chiếc ô tô bị đẩy ra xa.

Qua sự việc này, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân vào mùa mưa lũ, nước tại các cầu, ngầm tràn và sông suối có thể dâng lên rất nhanh. Bà con tuyệt đối không cố vượt qua khi nước chảy xiết, không xác định được độ sâu hoặc không nhìn rõ mặt đường.

Đối với người từ nơi khác đến, chưa thông thuộc địa hình, cần hỏi kỹ người dân địa phương, chú ý theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng để lựa chọn tuyến đường di chuyển an toàn.

Được biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn làm 56 hộ dân bị ảnh hưởng, mưa lũ cũng làm 164,3ha lúa, 45ha hoa màu và cây cối, 6,55 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản bị sạt lở, ách tắc. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 31,1 tỷ đồng, trong đó xã Mường La thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng.