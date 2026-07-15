Ngày 15/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại xã Sóc Sơn thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và rà soát địa bàn.

Các đối tượng bị cơ quan công an xử phạt. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, các trường hợp vi phạm gồm đăng tải tài liệu chứa nội dung bí mật nhà nước lên Facebook, truyền đưa tài liệu qua ứng dụng Zalo và lưu giữ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước trái quy định.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân, với tổng số tiền 52 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, cả 3 người thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải, giao nộp tài liệu liên quan và cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sao chụp, lưu giữ, truyền đưa hoặc đăng tải tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trên Internet và các nền tảng, ứng dụng mạng xã hội.

Đồng thời, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.