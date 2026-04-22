Ngày 22/4, TAND TPHCM tuyên phạt Trần Hữu Cường (cựu Giám đốc Ngân hàng Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp) 2 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cáo trạng, trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm liên quan vụ “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Văn Đang cùng đồng phạm thực hiện, ngày 21/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có công văn gửi chi nhánh ngân hàng, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản mang tên Nguyễn Văn Đang để phục vụ điều tra.

Bị cáo Trần Hữu Cường. Ảnh: TC

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM trích xuất dữ liệu, thu thập hình ảnh và tin nhắn giữa Trần Hữu Cường và Vy Bảo Ngọc (vợ Nguyễn Văn Đang), qua đó phát hiện nội dung công văn của cơ quan công an.

Xác định đây là tài liệu phục vụ điều tra nhưng đã bị Cường chuyển cho người liên quan, cơ quan điều tra đã triệu tập bị cáo đến làm việc.

Kết quả điều tra cho thấy, Cường làm Giám đốc Ngân hàng Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp từ năm 2022. Vy Bảo Ngọc là khách hàng vay vốn nên quen biết với Cường.

Ngày 26/7/2025, Ngọc gửi hồ sơ vay vốn, kèm giấy tờ hai căn nhà tại phường Hiệp Bình và phường Thạnh Mỹ Tây (địa danh cũ) để thế chấp.

Trong quá trình thẩm định, Cường phát hiện tài khoản đứng tên Nguyễn Văn Đang đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác minh. Sau đó, Cường nhắn tin qua Zalo, gửi kèm hình ảnh công văn cho Ngọc.

Nhận thông tin, Ngọc chuyển cho Đang. Người này sau đó liên hệ nhiều người để hỏi về nội dung công văn, đồng thời xóa dữ liệu trong điện thoại liên quan hoạt động cho vay lãi nặng nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 14/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt giữ Cường trong trường hợp khẩn cấp.

Đối với Vy Bảo Ngọc, cơ quan điều tra xác định không có chức vụ, quyền hạn nên không xem xét xử lý.