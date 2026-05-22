Nguyễn Phi Hùng

Sinh năm 1977, Nguyễn Phi Hùng là cái tên hiếm hoi của showbiz Việt hơn 20 năm làm nghề sạch scandal. Ít ai biết anh xuất thân là diễn viên múa ballet, từng công tác tại Đoàn Ca múa Nhạc nhẹ Trung ương trước khi chuyển sang ca hát.

Bước ngoặt thực sự đến với Nguyễn Phi Hùng qua ca khúc Dáng em, giúp anh "ổn định kinh tế" và tạo tên tuổi bền vững suốt nhiều năm. Được người trong giới gọi là "ông hoàng miền Tây" với lượng fan đông đảo, ở tuổi U50 anh vẫn rất đắt show. Năm 2024, Nguyễn Phi Hùng dẫn dắt nhóm thí sinh trẻ vượt qua các đội đối thủ, giành danh hiệu Quán quân Đấu trường ngôi sao.

Nguyễn Phi Hùng đi hát ở đâu cũng có người tỏ tình nhưng mối nào cũng không đi đến đích. Người quản lý lâu năm của anh tiết lộ nguyên nhân nam ca sĩ trước giờ quen ai cũng bị người ta bỏ vì quá đam mê ca hát, nhảy múa.

Bản thân anh thừa nhận việc hẹn hò là "khá xa xỉ" vì lịch diễn dày đặc. Nguyễn Phi Hùng từng chia sẻ: "Tôi cũng có hẹn hò, tìm hiểu nhưng được vài ngày rồi thôi. Đôi khi những yêu cầu của đối phương khiến tôi hoang mang, ví dụ như hỏi giờ giấc, tại sao không dành thời gian cho cô ấy. Tôi đã chứng kiến nhiều cặp đôi đổ vỡ vì vội vàng. Tôi không muốn kết hôn để đối phó, rồi lại đổ vỡ. Bố mẹ hiểu điều đó nên không còn gây áp lực".

Nguyễn Phi Hùng yêu trẻ con và trân trọng hạnh phúc gia đình theo cách riêng. Anh tin vào duyên tiền định và chọn cách thả lỏng tâm hồn thay vì chạy theo áp lực xã hội. Nguyễn Phi Hùng hiện sở hữu căn biệt thự sân vườn hơn 3.000m2 tại Củ Chi, TPHCM - cơ ngơi được anh xây dựng từ 18 năm trước - nhưng 1 năm về không quá 10 lần vì phần lớn thời gian dành cho công việc. Khi không ở đó, anh thường cho bạn bè mượn không gian để nghỉ ngơi và tổ chức tiệc tùng.

Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn sinh năm 1984, là tên tuổi hiếm hoi trong showbiz Việt luôn giữ được hình ảnh sạch scandal lẫn tình ái.

Mỗi khi fan hỏi về "một nửa", anh đều né khéo léo. "Tuấn đã yêu được 12 năm, tới nay vẫn chung thủy và là mối tình đầu. Người con gái Tuấn yêu chính là khán giả nữ của mình", anh từng chia sẻ. Dù khán giả đã "giục cưới" qua nhiều concert nhưng sau hơn 20 năm âm nhạc, Hà Anh Tuấn vẫn chưa kết hôn.

Điều khiến nam ca sĩ này trở nên khác biệt không chỉ là âm nhạc. Hà Anh Tuấn dành một phần đáng kể thu nhập cho các hoạt động thiện nguyện âm thầm nhưng quy mô lớn. Năm 2023, anh cùng gia đình đóng góp 4 tỷ đồng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Năm 2024, Hà Anh Tuấn ủng hộ thêm 1 tỷ đồng qua Trung ương Đoàn để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Dự án Chồi Việt Nam do anh khởi xướng từ năm 2020, hoạt động bằng kinh phí trích từ doanh thu âm nhạc của chính anh.

Về sự nghiệp, Hà Anh Tuấn là hiện tượng khó lý giải của V-Pop khi concert nào cũng cháy vé chỉ sau vài giờ mở bán. Với Hà Anh Tuấn, sự giàu có không đo bằng xe hay túi hiệu: "Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người", anh nói.

Quang Linh

Ca sĩ Quang Linh sinh năm 1965, là giọng hát gắn liền với những ca khúc dân ca đình đám suốt thập niên 1990 - 2000. Sinh ra trong gia đình nghèo có 7 anh em ở Huế, con đường đến với âm nhạc của anh khá tình cờ. Vốn được định hướng theo ngành ngân hàng, Quang Linh chỉ thực sự bước chân vào nghề khi nhảy lên hát thay anh trai trong một buổi diễn.

Năm 1990, Quang Linh đoạt giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay khu vực miền Trung với 2 ca khúc Tùy hứng lý qua cầu và Gửi Huế, từ đó nhanh chóng trở thành giọng ca xứ Huế được yêu thích bậc nhất. Những bài hát như: Chim sáo ngày xưa, Thao thức vì em, Ca dao em và tôi từng có mặt trong hầu hết các gia đình Việt.

NSƯT Quang Linh

Ca sĩ Thu Phương từng tiết lộ có thời điểm Quang Linh hát một bài là đủ mua 4 căn nhà mặt tiền. Thu Minh còn tiết lộ anh có biệt phủ ở Huế. Dù nổi tiếng và giàu có, Quang Linh vẫn sống giản dị, tự tay vào bếp chuẩn bị những bữa ăn cầu kỳ, cắm hoa trang trí nhà cửa và duy trì chế độ tập luyện với các môn chạy bộ, tennis, đạp xe.

Dù không có con, Quang Linh một tay chăm sóc hơn 20 đứa cháu đủ mọi lứa tuổi. Ở tuổi 61, anh vẫn chưa lập gia đình. Fan hỏi nhiều đến mức năm 2016 Quang Linh chia sẻ: "Chuyện lấy vợ cũng không có gì khó cả, quan trọng là ở mình như thế nào thôi. Bây giờ mà hỏi tôi bao giờ cưới vợ thì mới là khó vì tôi đã có ai để cưới đâu".

Giờ đây Quang Linh thỉnh thoảng xuất hiện làm giám khảo cho các gameshow âm nhạc và nhận show diễn nếu thấy phù hợp.

