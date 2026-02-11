Ngày 10/2, tờ Biz Korea đưa tin SM Entertainment đã nộp đơn lên tòa án yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản đối với 3 thành viên EXO là Chen, Baekhyun và Xiumin. Động thái này nhằm bảo toàn khoản tiền tương đương 10% doanh thu từ các hoạt động cá nhân của các nghệ sĩ theo thỏa thuận trước đó.

Theo thông tin công bố trong 2 ngày 9 và 10/2, SM Entertainment đã tiến hành phong tỏa nhiều tài sản đứng tên các thành viên. Cụ thể, khoản tiền đặt cọc thuê nhà của Chen, căn hộ tại Acheon-dong của Baekhyun và căn hộ tại Hannam-dong của Xiumin đều nằm trong diện bị áp dụng biện pháp pháp lý.

Chen, Xiumin và Baekhyun bị SM Entertainment phong tỏa tài sản.

Được biết, căn hộ 142m² của Baekhyun được sang tên vào tháng 10/2023, trong khi căn hộ 166m² của Xiumin hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu ngày 9/1 vừa qua. Tổng số tiền SM Entertainment yêu cầu bảo toàn lên tới 2,6 tỷ won (hơn 46 tỷ đồng) gồm 300 triệu won từ Chen, 1,6 tỷ won từ Baekhyun và 700 triệu won từ Xiumin.

Phong tỏa tài sản là biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trước khi vụ kiện được giải quyết, thường được áp dụng khi có lo ngại về nguy cơ thất thoát.

Tranh chấp giữa 2 bên bắt đầu từ tháng 6/2023, khi 3 nam ca sĩ tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM Entertainment, cho rằng công ty thiếu minh bạch trong cung cấp tài liệu thanh toán và kéo dài hợp đồng bất hợp lý. Sau đó, 2 bên đạt thỏa thuận là hoạt động nhóm EXO sẽ SM Entertainment quản lý, còn hoạt động cá nhân do công ty riêng INB100 điều hành, với điều kiện các thành viên chia 10% doanh thu cá nhân cho SM Entertainment.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi 3 nghệ sĩ cáo buộc SM Entertainment không thực hiện đúng cam kết về mức phí phân phối 5,5% cho INB100. Họ tuyên bố ngừng thanh toán 10% doanh thu cá nhân với lý do phía công ty vi phạm thỏa thuận.

SM Entertainment sau đó đệ đơn kiện yêu cầu thực hiện hợp đồng, trong khi phía các thành viên từng tố cáo một số lãnh đạo công ty về hành vi lừa đảo liên quan đến phí phân phối nhưng vụ việc bị đình chỉ do không đủ bằng chứng. Hiện tranh chấp vẫn đang được tòa án xem xét và chưa có phán quyết cuối cùng.

3 nam ca sĩ đều là những giọng ca thực lực của Hàn Quốc.

Chen, Baekhyun và Xiumin là những giọng ca chủ lực của EXO. Năm 2016, bộ 3 thành lập nhóm nhỏ EXO-CBX, ra mắt với mini album Hey Mama! và đạt thành công tại Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Dù vướng tranh chấp pháp lý, cả 3 vẫn duy trì lượng người hâm mộ đông đảo và hoạt động tích cực trong các dự án cá nhân.

3 thành viên trong MV "Hey Mama!":