Liên quan đến tranh chấp giữa MGO (Miss Global Organization - Tổ chức Hoa hậu Toàn cầu) và Công ty TNHH Le Nom Việt Nam (Le Nom) về việc tổ chức cuộc thi Miss Global 2023 tại Việt Nam, sáng 9/1, MGO gửi thông cáo báo chí làm rõ các thông tin liên quan.

Theo ông Van M. Pham, Tổng giám đốc & Nhà sáng lập Miss Global Organization, Miss Global Organization là đơn vị sở hữu hợp pháp bản quyền Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu (Miss Global). Cuộc thi Miss Global là sự kiện được tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau như Philippines, Mỹ, Mexico, Indonesia. 2023 là năm đầu tiên Miss Global được tổ chức tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 10 năm cuộc thi này chính thức ra đời.

Thông báo chấm dứt hợp đồng và giấy phép đăng cai tổ chức Miss Global 2023-2028 với Le Nom.

MGO cho biết, do Le Nom (còn cách viết khác là LE NOM) đã vi phạm nghĩa vụ quan trọng và không thiện chí hợp tác với MGO theo Thỏa thuận đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023-2028 đã ký kết giữa hai bên, MGO đã thông báo chấm dứt Thỏa thuận với Le Nom và theo đó chấm dứt việc cấp phép cho Le Nom đăng cai tổ chức Miss Global 2023-2028 tại Việt Nam.

MGO cho biết, đơn vị này đã gửi Thông báo vi phạm hợp đồng ngày 16/7/2023 và Thông báo chấm dứt hợp đồng và giấy phép đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Global 2023-2028 ngày 28/8/2023. Lý do bởi phía Le Nom không đảm bảo được địa điểm tổ chức đêm đăng quang Miss Global 2023 trong vòng 90 ngày thực hiện Hợp đồng đăng cai tổ chức vào ngày 19/7/2022 và gửi bản sao Thoả thuận hợp đồng về địa điểm tổ chức đã ký cho MGO không muộn hơn ngày 19/10/20233 theo hợp đồng đã ký.

MGO cho biết đã cố gắng giải quyết tranh chấp với Le Nom trong hơn 30 ngày nhưng Le Nom từ chối tôn trọng Hợp đồng đăng cai tổ chức và đảm bảo địa điểm tổ chức Miss Global 2023. Vì vậy, MGO chấm dứt Hợp đồng đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Global 2023-2028 và việc chấm dứt có hiệu lực ngay lập tức.

Theo MGO, giấy phép cơ quan có thẩm quyền cấp cho Le Nom ngày 6/10/2022 để tổ chức cuộc thi Miss Global 2023 tại TP.HCM đã hết hạn từ khoảng giữa tháng 6/2023.

Với những căn cứ trên, MGO cho biết Le Nom không còn được nắm giữ Giấy phép đối với Miss Global 2023-2028 cũng như không còn quyền tổ chức cuộc thi. Do đó, Le Nom không được sử dụng danh nghĩa hay thay mặt MGO để làm việc với đối tác cùng các hoạt động với tư cách là bên đăng cai tổ chức Miss Global.

Sau khi thông báo rút lại giấy phép, MGO đã cấp phép cho Công ty TNHH First Face (First Face) của siêu mẫu Hà Anh để đại diện cho MGO và cùng hợp tác tổ chức vòng bán kết Miss Global 2023, diễn ra từ 3-13/1/2024. Ngày 5/12/2023, First Face đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức vòng bán kết Miss Global 2023 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Công ty First Face của người mẫu Hà Anh phối hợp tổ chức vòng bán kết Miss Global 2023 tại Việt Nam.

MGO cho biết, việc Le Nom cung cấp thông tin sai lệch vừa qua đã gây ra những tác động tiêu cực. Thông qua công ty luật đại diện tại Việt Nam, MGO đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xem xét và xử lý các hành vi của Le Nom.

Sau khi rà soát, cơ quan có thẩm quyền khẳng định rằng hồ sơ xin phép tổ chức vòng bán kết Miss Global 2023 của First Face đảm bảo theo quy định của pháp luật. Theo đó, First Face được phép tổ chức vòng bán kết Miss Global 2023 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vòng bán kết sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch và nội dung được cấp phép, không bị trì hoãn.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, MGO đã tiến hành các thủ tục cần thiết khởi kiện Le Nom theo đúng quy định của pháp luật.

Trong văn bản Thông báo chấm dứt hợp đồng và giấy phép đăng cai tổ chức Miss Global 2023-2028, MGO cho biết, nếu Le Nom can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác hay hoặc làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến danh tiếng của MGO hoặc cản trở Miss Global tổ chức các sự kiện tại Việt Nam, đây được coi là gây thêm thiệt hại cho MGO, trong đó MGO sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý và các hành động pháp lý cần thiết yêu cầu bồi thường ngoài hợp đồng trị giá tối thiểu 1,2 triệu Đô la Mỹ (28,9 tỷ đồng).