Bảo quản cua biển sống ở nhiệt độ phòng

Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả khi bạn cần giữ cua sống trong thời gian ngắn, phù hợp để trong khoảng 1 ngày.

Đầu tiên, bạn cần tìm một chiếc thùng xốp hoặc chậu nhựa lớn, có nắp đậy nhưng vẫn đảm bảo có lỗ thông hơi nhỏ. Lót dưới đáy một lớp khăn ẩm hoặc giấy báo ẩm.

Sau đó đặt cua vào thùng một cách nhẹ nhàng, không chồng chất quá nhiều lên nhau. Đảm bảo cua đã được buộc dây cẩn thận để tránh chúng bò ra ngoài hoặc kẹp nhau.

Phủ lên trên cua một lớp khăn ẩm hoặc giấy báo ẩm khác. Bạn có thể dùng bình xịt phun sương để giữ ẩm cho khăn định kỳ. Đặt thùng cua ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Nhiệt độ lý tưởng là khoảng 20-25 độ C. Tránh để cua tiếp xúc trực tiếp với nước ngọt, vì nước ngọt sẽ làm cua chết nhanh chóng.

Lưu ý: Cần kiểm tra tình trạng cua thường xuyên. Nếu có con nào yếu hoặc chết, hãy loại bỏ ngay để tránh ảnh hưởng đến những con khác.