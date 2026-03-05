Câu trả lời là Có. Khả năng thành công phụ thuộc lớn vào việc bạn đã thực hiện sao lưu dữ liệu (như iCloud, Google Drive, Samsung Cloud) trước khi xóa hay chưa. Ngoài ra, nếu không có bản sao lưu, bạn vẫn có thể sử dụng các phần mềm của bên thứ ba để quét bộ nhớ điện thoại, tuy nhiên tỷ lệ thành công sẽ giảm dần theo thời gian do dữ liệu mới có thể ghi đè lên phần dữ liệu cũ đã xóa.

Có khôi phục được tin nhắn SMS bị xóa không?

Cách khôi phục tin nhắn SMS trên iPhone

Để lấy lại tin nhắn trên iPhone bằng iCloud, bạn thường phải thực hiện khôi phục toàn bộ thiết bị về trạng thái ban đầu. Điều kiện là bạn phải có bản sao lưu iCloud được thực hiện trước thời điểm xóa tin nhắn.

* Cách 1: Qua iCloud

- Kiểm tra bản sao lưu: Vào Cài đặt -> [Tên của bạn] -> iCloud -> Quản lý dung lượng tài khoản -> Các bản sao lưu để xem ngày giờ của bản sao lưu gần nhất.

- Xóa thiết bị: Vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Chuyển hoặc đặt lại iPhone -> Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

- Khôi phục dữ liệu: Sau khi iPhone khởi động lại và hiện màn hình thiết lập, tại mục Ứng dụng & Dữ liệu, chọn Khôi phục từ bản sao lưu iCloud.

- Đăng nhập: Nhập ID Apple và chọn bản sao lưu phù hợp có chứa tin nhắn cần lấy lại.

Lưu ý: Ngoài cách trên, nếu bạn dùng iOS 16 trở lên, bạn có thể kiểm tra mục "Đã xóa gần đây" ngay trong ứng dụng Tin nhắn. Tại đây, các tin nhắn bị xóa sẽ được lưu trữ tối đa 30 ngày trước khi biến mất vĩnh viễn.

* Cách 2: Sử dụng phần mềm hỗ trợ (Nếu không có bản sao lưu)

Một vài phần mềm phổ biến: Wondershare Dr.Fone, PhoneRescue, EaseUS MobiSaver.