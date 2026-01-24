Để giúp người nộp thuế chủ động theo dõi nghĩa vụ thuế, tránh phát sinh tiền chậm nộp, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn 3 cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2026.

Cách 1: Tra cứu trên cổng thuế điện tử

Bước 1: Truy cập vào trang: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Chọn “Cá nhân” → Đăng nhập

- Đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử.

- Nếu chưa có tài khoản, thực hiện đăng ký theo hướng dẫn.

Bước 3: Chọn “Tra cứu” → Tra cứu nghĩa vụ thuế

Bước 4: Xem kết quả gồm:

- Số thuế phải nộp.

- Số đã nộp.

- Số còn nợ.

- Nộp thừa, được hoàn, miễn giảm, xóa nợ (nếu có).

Cách 2: Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile

Bước 1: Mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại

Đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản định danh VNeID.

Bước 2: Chọn “Tra cứu nghĩa vụ thuế”.

Bước 3: Chọn “Tất cả nghĩa vụ thuế” → nhấn “Tra cứu”

Bước 4: Xem chi tiết kết quả về:

- Thuế phải nộp.

- Đã nộp.

- Còn phải nộp.

- Nộp thừa, được hoàn, miễn giảm.

Cách 3: Tra cứu trên website Cục Thuế (liên quan cưỡng chế nợ)

Bước 1: Truy cập vào trang: https://www.gdt.gov.vn/

Bước 2: Chọn “Dịch vụ công”.

Bước 3: Chọn “Công khai cưỡng chế nợ thuế” → Thông báo về xuất cảnh.

Bước 4: Nhập:

- Mã số thuế hoặc số định danh cá nhân (căn cước công dân).

- Mã xác nhận → nhấn “Tìm kiếm”.

Theo cơ quan thuế, cách này dùng để kiểm tra thông tin cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh (nếu có).

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk lưu ý, từ năm 2026, việc tra cứu thuế cá nhân thực hiện theo số định danh cá nhân (căn cước công dân). Dữ liệu có thể cập nhật chậm so với thời điểm vừa nộp tiền. Nếu phát sinh nợ thuế, người nộp thuế cần chủ động nộp kịp thời để tránh tiền chậm nộp và xử phạt.