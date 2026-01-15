Bà Đ.T.T - một người dân ở Hưng Yên, cho biết bà đã đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bố của mình vào năm 2022.

Tuy nhiên, năm 2023 do phát sinh phải nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm và bố của bà được cơ quan thuế cấp một mã số thuế bằng Căn cước công dân, không đồng bộ được giấy tờ tùy thân để cập nhật vào mã số thuế người phụ thuộc.

“Trường hợp của tôi sẽ phải xử lý thế nào? Nếu đóng mã số thuế người phụ thuộc và sử dụng mã số thuế được cấp đóng tiền thuế đất để gắn vào người phụ thuộc thì tờ khai quyết toán tại công ty tôi đăng ký giảm trừ gia cảnh các năm đã kê khai có phải điều chỉnh lại không?”, bà T. mong cơ quan thuế sớm giải đáp để nơi bà làm việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trả lời trường hợp trên, Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.

Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Mỗi cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời. Ảnh: Nguyễn Lê

Theo khoản 2 Điều 38, khoản 4 Điều 39 Thông tư số 86/2024 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế thì mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025.

Kể từ ngày 1/7/2025, người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sử dụng mã số thuế theo quy định tại Điều 35 Luật Quản lý thuế thực hiện sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Trường hợp một cá nhân đã được cấp nhiều hơn một mã số thuế, người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật thông tin số định danh cá nhân cho các mã số thuế đã được cấp để cơ quan thuế tích hợp, hợp nhất dữ liệu thuế theo số định danh cá nhân.

Sau khi mã số thuế được tích hợp vào số định danh cá nhân, các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế và giấy tờ có giá trị pháp lý đã lập trước đó vẫn tiếp tục được sử dụng, không phải điều chỉnh lại thông tin mã số thuế trên hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế sang số định danh cá nhân.

Căn cứ các quy định nêu trên và hướng dẫn của Cục Thuế, Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời bà T. theo nguyên tắc, mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân cấp theo Luật Căn cước sẽ sử dụng thay cho mã số thuế của cá nhân là người Việt Nam.

Trường hợp cá nhân đã được cấp nhiều hơn một mã số thuế, cá nhân phải cập nhật thông tin số định danh cá nhân cho các mã số thuế đã được cấp để cơ quan thuế tích hợp các mã số thuế vào số định danh cá nhân, hợp nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế theo số định danh cá nhân.

Đối với trường hợp không thể cập nhật thông tin Căn cước công dân vào mã số thuế của người phụ thuộc, cá nhân có thể thực hiện việc tích hợp mã số thuế người phụ thuộc với mã số thuế đang sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời cập nhật số định danh cá nhân theo quy định.

Trong trường hợp do nguyên nhân hệ thống không thể cập nhật Căn cước công dân vào mã số thuế, cá nhân có thể đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Khi đó, mã số thuế cá nhân có hiệu lực đến thời điểm đề nghị chấm dứt; cơ quan chi trả không phải điều chỉnh lại các tờ khai quyết toán thuế đã nộp trước đó.

Cơ quan thuế đề nghị bà T. đối chiếu tình hình thực tế để thực hiện đúng quy định; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ với Thuế tỉnh Hưng Yên để được giải đáp và hỗ trợ.