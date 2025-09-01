Các tính năng này có thể trông hấp dẫn hoặc tiện lợi nhưng chúng liên tục tiêu thụ năng lượng ở chế độ nền mà hầu hết người dùng không nhận ra.

Thay vì phải bật chế độ nguồn điện thấp liên tục hoặc cắm sạc cả ngày, một vài thay đổi cài đặt đơn giản có thể kéo dài đáng kể thời lượng pin iPhone. Mấu chốt là xác định những tính năng nào thực sự mang lại giá trị so với những tính năng chỉ gây ấn tượng nhưng lại làm hao pin.

Dưới đây là ba cài đặt tiêu hao pin iPhone lớn nhất bạn nên vô hiệu hóa và cách tắt chúng.

1. Tắt Hiệu ứng Chuyển động và Hình ảnh

Các hoạt ảnh và hiệu ứng hình ảnh trong iOS tạo ra những tương tác mượt mà, nhưng đòi hỏi bộ xử lý (GPU) phải hoạt động liên tục. Hiệu ứng parallax (hiệu ứng thị sai) trên hình nền, chuyển động khi mở ứng dụng và các hoạt ảnh màu sắc của Siri đều tiêu thụ năng lượng xử lý, dẫn đến việc pin bị hao nhanh.

Để giảm thiểu các hiệu ứng hình ảnh này, hãy bật tính năng Giảm Chuyển động (Reduce Motion). Vào Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động và bật Giảm Chuyển động. Cài đặt này sẽ giữ nguyên các chức năng của iOS nhưng giảm bớt gánh nặng xử lý của các hoạt ảnh liên tục.

iPhone của bạn sẽ trông bớt hào nhoáng hơn một chút nhưng hiệu quả hơn đáng kể, đặc biệt trong những lúc từng % pin đều quan trọng.

2. Tắt các Widget trên Màn hình Khóa

Các widget trên màn hình khóa buộc các ứng dụng phải liên tục chạy ở chế độ nền, lấy dữ liệu mới để cập nhật thông tin. Mỗi lần cập nhật thời tiết, tỷ số thể thao hay đồng bộ lịch đều cần năng lượng xử lý và hoạt động mạng, từ đó làm hao pin của bạn trong suốt cả ngày.

Giải pháp đơn giản nhất là chuyển sang một hồ sơ màn hình khóa không có widget. Nhấn và giữ màn hình khóa hiện tại, sau đó vuốt để chọn một tùy chọn không có widget từ các hồ sơ đã lưu của bạn.

Nếu bạn muốn giữ hình nền hiện tại nhưng xóa widget, hãy nhấn và giữ màn hình khóa, sau đó chạm vào Tùy chỉnh, chọn Màn hình Khóa, chạm vào khu vực widget, và nhấn nút dấu trừ (-) trên mỗi widget để xóa chúng.

Các ứng dụng của bạn sẽ vẫn cập nhật khi bạn mở chúng trực tiếp, nhưng chúng sẽ không hoạt động liên tục ở chế độ nền nữa.

3. Vô hiệu hóa Phản hồi xúc giác trên Bàn phím

Tính năng phản hồi haptics (rung phản hồi) trên bàn phím không có sẵn trên iPhone cho đến phiên bản iOS 16, và có lý do chính đáng: nó yêu cầu mô tơ rung phải kích hoạt với mỗi lần gõ phím. Apple cũng thừa nhận rằng tính năng này "có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin của iPhone" mà không nói rõ mức độ hao pin cụ thể.

Vì hầu hết việc gõ phím trên iPhone diễn ra suốt cả ngày trong tin nhắn, email và tìm kiếm, những rung động nhỏ đó cộng lại sẽ tiêu thụ pin nhanh chóng. Tính năng này không được bật mặc định, nhưng nếu bạn đã bật nó, việc vô hiệu hóa có thể mang lại sự tiết kiệm pin đáng kể.

Điều hướng đến Cài đặt > Âm thanh & Cảm ứng > Phản hồi Bàn phím và tắt Cảm ứng để loại bỏ việc hao pin liên tục này. Bạn vẫn sẽ nghe thấy tiếng gõ bàn phím nếu đã bật phản hồi âm thanh, nhưng không có thành phần rung tiêu tốn năng lượng.

Kiểm tra tình trạng pin thường xuyên

Ngoài việc vô hiệu hóa các tính năng gây hao pin, bạn cũng nên theo dõi tình trạng pin iPhone của mình qua Cài đặt > Pin > Tình trạng pin & Sạc. Màn hình này hiển thị phần trăm dung lượng tối đa của pin và liệu pin có đang hoạt động bình thường hay không.

Nếu dung lượng pin của bạn đã giảm xuống dưới 80%, những thay đổi cài đặt này càng trở nên quan trọng để duy trì thời lượng pin sử dụng hàng ngày. Hãy cân nhắc thay pin chuyên nghiệp nếu dung lượng giảm đáng kể dưới ngưỡng này.

Phần Pin cũng cho thấy ứng dụng nào tiêu thụ nhiều năng lượng nhất trong những ngày gần đây, giúp bạn xác định các nguyên nhân khác ngoài ba cài đặt chính trên.

(Theo Tom's Guide)