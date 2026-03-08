Những chậu thài lài hồng đang dần xuất hiện ngày càng nhiều trên ban công các căn hộ thành thị. Chỉ cần vài cành rủ nhẹ qua lan can, mảng lá pha hồng, tím và xanh đã đủ tạo cảm giác như một bức tranh sơn dầu sống động giữa không gian bê tông.

Thài lài hồng được biết đến với tên gọi quốc tế “oil painting plant” hay Tradescantia cerinthoides 'Nanouk' bởi màu lá loang tự nhiên như nét cọ vẽ.

Tại Việt Nam, cây thường được gọi là thài lài hồng và thuộc họ thài lài (Commelinaceae). Giống cây này có nguồn gốc từ dòng Tradescantia lai tạo, nổi bật nhờ sắc lá nhiều tầng màu hiếm thấy ở các loại cây cảnh trồng ban công.

Cây thài lài hồng (Tradescantia cerinthoides 'Nanouk') nổi bật với các mảng lá pha trộn hồng, tím và xanh như một bức tranh sơn dầu, thường được trồng treo để tạo điểm nhấn cho ban công và cửa sổ căn hộ. Ảnh: Baidu.

Mảng lá nhiều màu khiến không gian sinh động

Điểm khiến thài lài hồng được nhiều người yêu thích nằm ở vẻ ngoài rất khác biệt. Lá cây không mang một màu xanh đơn điệu mà hòa trộn nhiều gam sắc như hồng nhạt, tím lavender, xanh xám và xanh lá đậm.

Những mảng màu xen kẽ tự nhiên tạo cảm giác như các lớp sơn dầu được vẽ chồng lên nhau, vừa mềm mại vừa nổi bật.

Chính hiệu ứng màu sắc đặc biệt này khiến cây trở thành điểm nhấn trang trí thú vị trong nhiều không gian sống.

Khi đặt trên bệ cửa sổ, kệ sách, bàn làm việc hay treo ở ban công, những cành cây rủ xuống nhẹ nhàng giúp căn phòng trở nên sinh động và bớt đơn điệu.

Nhiều người sống tại các khu căn hộ chia sẻ rằng chỉ cần vài chậu thài lài hồng đặt dọc lan can, ban công lập tức trở nên xanh mát và có chiều sâu hơn.

Khi cây phát triển dài, các cành rủ xuống mềm mại, tạo thành những lớp lá xếp tầng, mang lại cảm giác đầy đặn và thư thái cho không gian.

Ý nghĩa phong thủy

Bên cạnh giá trị trang trí, thài lài hồng còn được nhiều người yêu thích vì ý nghĩa phong thủy mà màu sắc của cây gợi lên.

Gam hồng thường được liên hệ với sự ấm áp, tình cảm và sự gắn kết trong gia đình. Trong khi đó, sắc tím lại tượng trưng cho sự bền bỉ, ổn định và thịnh vượng.

Dáng cây rủ mềm mại của thài lài hồng giúp không gian ban công, bàn làm việc hoặc kệ cửa sổ trở nên sinh động, mang lại cảm giác xanh mát cho căn hộ đô thị. Ảnh: Baidu.

Khi hai màu này hòa quyện trên cùng một tán lá, nhiều người tin rằng cây mang đến nguồn năng lượng hài hòa cho không gian sống.

Dáng cây rủ mềm mại cũng được xem như biểu tượng của sự lưu chuyển năng lượng. Khi đặt tại ban công hoặc gần cửa sổ hoặc những nơi đón gió và ánh sáng, cây được cho là giúp dòng khí trong nhà trở nên nhẹ nhàng và thông thoáng hơn.

Loài cây dễ thích nghi với mọi môi trường

Không chỉ đẹp mắt, thài lài hồng còn được ưa chuộng nhờ khả năng sinh trưởng khá “dễ tính”. Cây có thể trồng trong đất hoặc trồng thủy sinh, miễn là nhận được lượng ánh sáng vừa phải mỗi ngày.

Chỉ cần khoảng một đến ba giờ ánh sáng nhẹ hoặc ánh sáng tán xạ, cây vẫn có thể phát triển ổn định và đôi khi còn nở những bông hoa nhỏ màu tím hồng.

Nhiệt độ lý tưởng cho cây dao động từ khoảng 18 đến 30°C. Trong điều kiện mát hơn, nếu ban ngày trên 10°C và ban đêm không xuống dưới 5°C, cây vẫn có thể duy trì sự sống. Với khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam, những điều kiện này nhìn chung khá dễ đáp ứng.

Điều cần lưu ý nhất khi chăm sóc thài lài hồng là tránh để cây bị úng nước. Phần lớn trường hợp cây suy yếu đều bắt nguồn từ việc tưới quá nhiều.

Người trồng thường áp dụng nguyên tắc đơn giản: chỉ tưới khi lớp đất mặt đã khô khoảng 2-3 cm, và mỗi lần tưới nên tưới đủ đẫm để nước thấm đều xuống rễ.

Một đặc điểm thú vị của thài lài hồng là khả năng nhân giống rất đơn giản. Chỉ cần cắt một đoạn thân dài khoảng 9-12 cm tại vị trí mắt lá, sau đó cắm vào đất ẩm hoặc đặt trong nước, cây có thể bắt đầu ra rễ sau vài tuần.

Sự xuất hiện của những mảng cây xanh này không chỉ làm dịu bớt cảm giác khô cứng của bê tông đô thị mà còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn trong đời sống hàng ngày.