Không ít người lần đầu nhìn thấy đều ngạc nhiên: giữa tán lá xanh nhỏ xinh là những bông hoa màu cam phình tròn, đầu nhọn, trông giống hệt những chú cá vàng đang há miệng bơi lội.

Chính hình dáng thú vị này khiến loài cây mang cái tên rất dễ nhớ: cây cá vàng và ngày càng được nhiều người tìm mua để trang trí không gian sống.

Cây cá vàng có tên khoa học là Nematanthus gregarius, thuộc họ Gesneriaceae. Loài cây này có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, nơi khí hậu ấm áp và ẩm quanh năm.

Những bông hoa màu cam phình tròn, đầu nhọn của cây cá vàng trông giống những chú cá nhỏ đang há miệng bơi giữa tán lá xanh. Ảnh: Baidu.

Trong tự nhiên, cây thường mọc bám trên thân cây lớn hoặc các vách đá ẩm, vì vậy thân cây mềm, rủ và khá linh hoạt.

Điểm khiến cây cá vàng trở nên nổi bật nằm ở hình dáng hoa rất đặc biệt. Hoa có màu cam hoặc đỏ cam rực rỡ, phần giữa phình to giống thân cá, trong khi đầu hoa thuôn lại như chiếc miệng cá đang mở.

Khi nở rộ, hàng chục bông hoa nhỏ xíu chen nhau trên cành, nhìn từ xa giống như một đàn cá vàng đang bơi lẫn trong tán lá. Chính vẻ ngoài ngộ nghĩnh này khiến cây trở thành một trong những loại cây cảnh “gây tò mò”.

Bên cạnh hoa độc đáo, tán lá của cây cá vàng cũng khá đẹp. Lá cây nhỏ, dày và bóng, màu xanh đậm.

Khi cây phát triển, các cành vươn dài rồi rủ xuống tự nhiên, tạo thành những dải mềm mại. Những “chú cá vàng” màu cam nổi bật giữa nền lá xanh khiến tổng thể cây trông vừa sinh động vừa bắt mắt.

Một ưu điểm khác khiến loài cây này được nhiều người yêu thích là kích thước khá nhỏ gọn. Cây trưởng thành thường cao khoảng 20-30cm và tán rộng vừa phải, không chiếm nhiều diện tích.

Nhờ vậy, cây có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà như bệ cửa sổ, kệ trang trí, bàn làm việc hoặc treo ở các góc tường có ánh sáng.

Không giống nhiều loài cây cảnh chỉ nở hoa theo mùa, cây cá vàng có khả năng ra hoa trong thời gian khá dài.

Nếu được chăm sóc tốt và có đủ ánh sáng, cây có thể nở hoa từ mùa xuân đến mùa thu, thậm chí kéo dài gần như quanh năm. Điều này khiến cây luôn giữ được vẻ tươi tắn và tạo điểm nhấn màu sắc cho không gian.

Biểu tượng phong thủy của tài lộc và may mắn

Ngoài vẻ ngoài thú vị, cây cá vàng còn được nhiều người ưa chuộng vì ý nghĩa phong thủy gắn với hình tượng cá vàng.

Trong phong thủy, hình ảnh cá vàng gắn với tài lộc và may mắn, vì vậy cây cá vàng thường được nhiều gia chủ trồng trong nhà với mong muốn thu hút năng lượng tích cực. Ảnh: Baidu.

Trong văn hóa Á Đông, cá vàng từ lâu đã được xem là biểu tượng của tài lộc, tiền bạc và sự sung túc. Hình ảnh cá bơi lội thường gắn với dòng chảy của vận may, tượng trưng cho sự hanh thông trong công việc và cuộc sống.

Vì vậy, những bông hoa mang hình dáng cá vàng của loài cây này thường được xem như biểu tượng thu nhỏ của tài vận.

Nhiều người tin rằng đặt cây trong nhà có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp không gian sống trở nên tươi vui và tràn đầy sinh khí.

Bên cạnh hình dáng, màu sắc của hoa cũng mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ. Sắc cam đỏ rực rỡ được xem là màu của may mắn, thịnh vượng và năng lượng. Khi xuất hiện trong không gian sống, gam màu này giúp căn nhà trở nên ấm áp và sinh động hơn.

Một số người còn cho rằng hình ảnh “đàn cá vàng” nở rộ trên cây tượng trưng cho tài lộc tụ hội. Chính vì vậy, cây thường được đặt ở những vị trí dễ nhìn trong nhà như gần cửa sổ, khu vực phòng khách hoặc góc làm việc với mong muốn mang lại may mắn.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây cá vàng cũng khá dễ chăm sóc. Cây ưa môi trường sáng nhẹ và phát triển tốt khi được đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp hoặc nắng buổi sáng. Nếu có đủ ánh sáng, cây sẽ ra hoa nhiều hơn và màu sắc cũng đậm hơn.

Về nước tưới, cây không cần quá nhiều nước. Thông thường chỉ cần tưới 2-3 lần mỗi tuần, tùy vào độ khô của đất. Đất trồng nên tơi xốp và có khả năng thoát nước tốt để tránh tình trạng úng rễ.

Ngoài ra, người trồng có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc phân tan chậm khoảng một lần mỗi tháng để cây phát triển khỏe và duy trì việc ra hoa.