Sau chuỗi ngày đầu năm, thời khắc khai xuân được xem như cú “mở khóa” cho một vòng quay làm ăn mới, nghênh đón Thần Tài gõ cửa.

Dưới đây là những loại hoa, cây cảnh được giới kinh doanh đặc biệt ưa chuộng trong ngày này.

Nhóm cây ‘nghênh tài nạp phúc’, hợp vía Thần Tài

Kim quất là lựa chọn gần như không thể thiếu. Những chùm quả vàng óng tượng trưng cho vàng bạc đầy cành, đọc gần âm “kim - cát” mang nghĩa may mắn.

Chậu kim quất sai trĩu quả vàng được nhiều gia đình bày dịp Thần Tài với kỳ vọng ‘kim ngọc đầy nhà’. Ảnh: Baidu

Nhiều cửa hàng đặt 2 chậu quất trước cửa với ý niệm “mở cửa gặp lộc”. Giới buôn bán truyền tai nhau: quất phải sai quả, lá xanh, không nên vặt quả để tài lộc “treo đầy, không đứt đoạn”.

Bên cạnh đó, cây kim ngân lượng với tầng lá xanh bên dưới, quả đỏ rực phía trên được xem là biểu tượng “vàng ngàn, bạc vạn”. Màu đỏ cũng là gam chủ đạo của ngày đón Thần Tài, tượng trưng cho hỷ khí và dòng tiền hanh thông.

Không thể thiếu cây phát tài, loại cây phong thủy quen thuộc tại gia đình, văn phòng. Trong ngày đầu năm, nhiều người lau sạch lá, buộc thêm dây đỏ và đặt ở góc tài vị trong phòng khách hoặc cạnh quầy thu ngân, gửi gắm kỳ vọng “giữ chân” Thần Tài.

Cây kim ngân lượng quả đỏ chi chít, biểu tượng cho tài lộc dồi dào và may mắn đầu năm. Ảnh: Baidu

Tương tự, cây kim tiền với tán lá dày, xanh bóng, xếp lớp như đồng xu được tin là tượng trưng cho tiền bạc sinh sôi. Sau ngày kiêng kỵ đầu năm, mọi việc được xem là có thể bắt đầu thuận lợi nên một chậu kim tiền mới đặt trong nhà hàm ý khởi động chu kỳ tài chính mới.

Nếu muốn không gian rực rỡ hơn, nhiều gia đình chọn hồng môn (anthurium). Hoa đỏ tươi, nhụy vàng ở giữa giống ngọn nến đang cháy, mang ý nghĩa “khai môn hồng vận”, mở cửa đón may mắn.

Nhóm cây ‘tiễn nghèo, trừ uế’, dọn đường tài lộc

Không chỉ nghênh đón tài lộc, ngày Thần Tài trong quan niệm dân gian còn gắn với nghi thức “đuổi nghèo”, tạm biệt những điều chưa may của năm cũ.

Vì vậy, bên cạnh các chậu cây chiêu tài, nhiều gia đình và cửa hàng cũng ưu ái lựa chọn những loại cây mang ý nghĩa xua uế khí, thanh lọc không gian, với kỳ vọng mở lối cho vận may và dòng tiền mới.

Hoa hồng môn đỏ rực, nhụy vàng nổi bật, thường được chọn để tạo ‘khai môn hồng vận’ ngày Thần Tài. Ảnh: Baidu

Lay ơn với lá vươn thẳng như lưỡi kiếm, hoa nở từ dưới lên trên tượng trưng cho “từng bước thăng tiến”. Nhiều người quan niệm đặt một bình lay ơn ngày này như dùng “kiếm sắc” chặt đứt vận hạn, nghèo khó của năm cũ.

Ngải cứu vốn được xem có tác dụng trừ tà. Vào ngày đầu năm, có gia đình nấu nước ngải lau cửa, xông nhà để “quét sạch” uế khí, chuẩn bị không gian tinh tươm trước khi đón Thần Tài.

Trong khi đó, bạc hà với hương thơm thanh mát được tin là làm sạch không khí, đem lại tinh thần tỉnh táo. Một chậu bạc hà nhỏ trên bàn hoặc vài lá pha trà buổi sáng cũng được xem như cách “làm mới vận khí”.

Nhóm cây trang trí, giữ khí lành, nuôi tài lâu dài

Một số loài hoa không trực tiếp gắn với tiền bạc nhưng mang ý nghĩa tốt về khí vận.

Thủy tiên nở dịp Tết, hương dịu nhẹ, cánh trắng tinh khôi. Người xưa tin thủy tiên có thể thanh lọc không gian, để Thần Tài “dễ ghé thăm”.

Thủy tiên nở trắng thanh khiết trong dịp xuân, mang ý nghĩa thanh lọc không gian và giữ khí lành. Ảnh: Baidu

Ngân liễu hay liễu mèo với những nụ bạc lấp lánh được nhiều cửa hàng cắm ở tiền sảnh, chơi suốt cả năm. Hình ảnh hoa nở gợi liên tưởng đến “bạc ở lại”, tiền vào không trôi đi. Nếu cắm nước, cây còn có thể ra rễ, tượng trưng cho tài lộc bén gốc.

Ngoài ra, mẫu đơn- “vua của các loài hoa” mang ý nghĩa phú quý cát tường. Dù thường nở tự nhiên vào tháng 4 nhưng những năm gần đây hoa mẫu đơn kích thích nở Tết được bày bán nhiều, trở thành biểu tượng của “hoa khai phú quý”.

Hoa bách hợp lại gửi gắm thông điệp “trăm việc như ý”. Quan niệm dân gian cho rằng gia đình hòa thuận thì tài lộc mới bền lâu, “nhà hòa vạn sự hưng”.

Vị trí đặt cũng được lưu ý: cây lớn như quất, phát tài nên đặt tại góc chéo cửa ra vào- khu vực được xem là tài vị; hoa cắt cành phù hợp bày ở bàn ăn hoặc tiền sảnh; cây thơm, ngải cứu, bạc hà có thể đặt gần cửa sổ để lưu thông khí.

Những ngày đầu năm, đặc biệt vào ngày Thần tài, nhiều người lau sạch lá cây, tưới đủ nước, hàm ý “tài thủy dồi dào” và buộc thêm sợi dây đỏ như nghi thức đón hỷ thần.

Theo Baidu