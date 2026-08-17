Tuổi Tỵ: Sao may mắn chiếu rọi, công danh rộng mở, tiền bạc tăng nhanh

Tuần mới được xem là khoảng thời gian khá thuận lợi với người tuổi Tỵ khi vận trình công danh, tài lộc cùng lúc có dấu hiệu khởi sắc.

Vốn là con giáp điềm tĩnh, nhạy bén và có khả năng quan sát tốt, tuổi Tỵ thường không vội vàng trước cơ hội. Chính sự tỉnh táo này giúp họ dễ đưa ra lựa chọn đúng lúc, đặc biệt trong những quyết định liên quan đến tiền bạc và công việc, theo Sohu.

Ảnh minh họa: Sohu

Theo quan niệm tử vi, cát tinh và vận quý nhân trong tuần có thể mang đến cho tuổi Tỵ những cơ hội bất ngờ. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận năng lực, giao thêm trọng trách hoặc mở ra cơ hội thăng tiến. Người kinh doanh có thể gặp khách hàng tiềm năng, nhận được đơn hàng mới hoặc tìm thấy hướng đi giúp doanh thu cải thiện.

Tài lộc cũng là điểm sáng nổi bật. Những khoản tiền tưởng đã chậm trễ có khả năng được giải quyết, trong khi một số cơ hội gia tăng thu nhập có thể xuất hiện từ chính những mối quan hệ hoặc công việc đã được tuổi Tỵ âm thầm vun đắp trước đó.

Đặc biệt, quý nhân có thể xuất hiện đúng thời điểm, giúp con giáp này tháo gỡ những vướng mắc trong công việc. Nếu biết nắm bắt thời cơ và tránh nóng vội, tuổi Tỵ có thể trở thành một trong những con giáp đón nhiều tin vui nhất tuần, cả về công danh lẫn tiền bạc.

Tuổi Dậu: Cát tinh nâng đỡ, dễ gặp cơ hội kiếm tiền lớn

Tuổi Dậu bước vào tuần mới với vận khí khá sáng, đặc biệt ở phương diện công việc và tài chính. Con giáp này vốn nhanh nhạy, thực tế và có khả năng tính toán tốt. Khi cơ hội xuất hiện, họ thường không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc rồi bắt tay hành động.

Tuần này, cát tinh có thể mang đến những tín hiệu tích cực cho đường công danh của tuổi Dậu. Người đang tìm việc có khả năng gặp được vị trí phù hợp, người đã có công việc dễ nhận nhiệm vụ mới hoặc được đánh giá cao về năng lực.

Những ai đang kinh doanh, làm nghề tự do có thể đón khách hàng mới, hợp đồng mới hoặc một cơ hội hợp tác đáng chú ý.

Tài lộc được xem là điểm sáng nhất của tuổi Dậu trong tuần. Một khoản thu ngoài dự kiến, tiền thưởng, hoa hồng hoặc hợp đồng có giá trị có thể giúp tài chính trở nên dư dả hơn. Tuy nhiên, vận may chỉ thực sự phát huy khi tuổi Dậu chủ động nắm bắt thay vì chờ cơ hội tự tìm đến.

Không chỉ tiền bạc, vận quý nhân của tuổi Dậu cũng khá tốt. Một người có kinh nghiệm hoặc một mối quan hệ lâu năm có thể đưa ra lời khuyên hữu ích, giới thiệu cơ hội hoặc hỗ trợ con giáp này giải quyết vấn đề đang tồn đọng.

Với hàng loạt tín hiệu tích cực cùng lúc xuất hiện, tuổi Dậu có lý do để kỳ vọng một tuần nhiều bước tiến, đặc biệt nếu biết tận dụng sự nhanh nhạy và quyết đoán vốn có.

Tuổi Hợi: Quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông

Trong số những con giáp được dự báo có vận trình nổi bật tuần này, tuổi Hợi là cái tên đáng chú ý. Con giáp này vốn có tính cách cởi mở, chân thành, sống biết trước biết sau nên thường xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng chính là một trong những lợi thế giúp tuổi Hợi đón vận may trong thời gian tới.

Cát khí và quý nhân được cho là cùng lúc hội tụ, giúp công việc của tuổi Hợi diễn ra thuận lợi hơn. Những vấn đề từng khiến con giáp này đau đầu có thể dần tìm được hướng giải quyết. Người làm việc văn phòng dễ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên; người kinh doanh có thể gặp đối tác đáng tin cậy hoặc khách hàng mang đến nguồn thu ổn định.

Đường tài lộc cũng có nhiều điểm sáng. Tuổi Hợi có thể nhận được khoản tiền từ công việc chính, đồng thời xuất hiện thêm cơ hội kiếm tiền bên ngoài. Những người đã kiên trì theo đuổi một kế hoạch trong thời gian dài có khả năng bắt đầu nhìn thấy thành quả.

Một điểm đáng chú ý là vận may của tuổi Hợi có thể đến thông qua các mối quan hệ. Một người quen, bạn bè hoặc đối tác có thể bất ngờ mang đến thông tin hữu ích, giới thiệu một cơ hội hoặc giúp con giáp này mở rộng nguồn thu.

Nhờ công việc thuận lợi, tài lộc tăng và quý nhân trợ lực, tuổi Hợi được xem là một trong những con giáp "đáng gờm" trong tuần mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm