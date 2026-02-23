Tuổi Dần: Thừa gió vươn cao, sự nghiệp - tài lộc cùng thăng hoa

Theo Sohu, tuổi Dần bước vào tuần mới với thế “Dần - Ngọ bán hợp Hỏa cục”. Mộc gặp Hỏa sinh vượng, tựa cây cối gặp xuân, sinh khí bừng nở, trở thành con giáp dẫn đầu bảng may mắn.

Sự nghiệp: Đây là thời điểm “phá thế bế tắc”. Những vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận, trao cơ hội đảm nhiệm dự án trọng điểm, mở ra cánh cửa thăng tiến rõ rệt. Người kinh doanh, khởi nghiệp có thể gặp được đối tác quan trọng, bài toán vốn hoặc nguồn lực được giải quyết, quy mô làm ăn có cơ hội mở rộng.

Tài lộc: Chính tài tăng trưởng ổn định, thu nhập đều đặn. Vận may về đầu tư cũng khởi sắc; chỉ cần khoản đầu tư vừa phải cũng có thể sinh lời tốt. Thưởng nóng, chia lợi nhuận hoặc các khoản thu ngoài dự kiến có khả năng xuất hiện, giúp túi tiền nhanh chóng dày lên.

Tình cảm: Người độc thân tăng sức hút, dễ gặp được đối tượng phù hợp trong các buổi gặp gỡ, giao lưu. Người đã lập gia đình thêm gắn kết, những bất ngờ nhỏ và sự quan tâm chân thành giúp không khí gia đình thêm ấm áp.

Tuổi Ngọ: Bản mệnh được nâng đỡ, vận đỏ rực rỡ

Là con giáp trùng với năm Bính Ngọ, tuổi Ngọ tuần này được xem là bước vào giai đoạn “cao trào” của vận trình. Thế “Ngọ Ngọ tự hình hóa giải” kết hợp với cát khí nâng đỡ giúp vận thế vươn lên mạnh mẽ.

Sự nghiệp: Công việc như được “nhấn nút tăng tốc”. Những vấn đề tưởng chừng nan giải nay tìm được lời giải hợp lý. Dù là người mới vào nghề hay đã dày dạn kinh nghiệm, tuổi Ngọ đều có cơ hội tỏa sáng, được đồng nghiệp và cấp trên công nhận, uy tín nghề nghiệp tăng cao.

Tài lộc: Tài tinh chiếu mệnh, chính tài đặc biệt vượng. Công sức bỏ ra dễ được đền đáp xứng đáng, khả năng tăng lương hoặc nhận thưởng hiệu suất khá cao. Ngoài ra, tuổi Ngọ còn có vận may bất ngờ: quà tặng từ người thân, khoản thu ngoài dự kiến hoặc cơ hội kiếm thêm giúp tích lũy tài sản nhanh hơn.

Tình cảm: Người độc thân có đào hoa nở rộ, xung quanh không thiếu người để ý. Chỉ cần chủ động một bước là có thể mở ra chuyện tình ngọt ngào. Người đã kết hôn thêm đồng lòng, cùng nhau giải quyết từ việc nhỏ trong nhà đến kế hoạch lớn của tương lai.

Tuổi Mùi: Vận hạn tan biến, phúc khí gõ cửa

Tuổi Mùi bước vào cục diện “Mùi - Ngọ lục hợp”, phá tan khí trầm trước đó, mở ra chuỗi ngày khởi sắc liên tiếp.

Sự nghiệp: Thoát khỏi cảm giác “có tài nhưng chưa gặp thời”, người tuổi Mùi có cơ hội thể hiện năng lực thực sự. Môi trường làm việc xuất hiện cộng sự đồng điệu, hợp tác thuận lợi, dự án tiến triển suôn sẻ. Những ai hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, văn hóa dễ bùng nổ ý tưởng, tạo ra sản phẩm được đánh giá cao.

Tài lộc: Thế “thực thần sinh tài” giúp dòng tiền ổn định và tăng trưởng bền vững. Thu nhập chính duy trì đều đặn, kèm theo các khoản phúc lợi hoặc hỗ trợ thêm. Đầu tư theo hướng an toàn, ít rủi ro trong tuần này có thể mang lại lợi nhuận chắc chắn. Ngoài ra, tuổi Mùi còn có khả năng nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ người lớn tuổi trong gia đình.

Tình cảm: Người độc thân dễ gặp nhân duyên qua mai mối hoặc sự giới thiệu của người thân, mở ra mối quan hệ nghiêm túc. Người đã có gia đình hưởng vận gia đạo êm ấm, thậm chí có thể đón tin vui như thêm thành viên mới hoặc mua sắm, an cư, không khí trong nhà rộn ràng phúc khí.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm