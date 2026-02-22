Tử vi tuổi Tý năm 2026 theo 12 tháng âm lịch

Tháng Giêng

Đối với người tuổi Tý, bước sang tháng Giêng, gia đạo bình an, đón thêm tin vui nhưng sức khỏe có phần giảm sút, tiền bạc duy trì ở mức ổn định.

Tháng 2

Trong tháng này, tình cảm lứa đôi của tuổi Tý tốt đẹp, có thể đón tin vui về con cái hoặc chuyện học hành thi cử của con cháu trong nhà. Tuy nhiên, tuổi Tý cần đề phòng tiểu nhân gây chuyện thị phi hay kiện cáo pháp luật.

Tháng 3

Đây là thời điểm mà tuổi Tý có thể ưu tiên tiến hành những việc quan trọng, mưu sự lớn dễ thành nếu kiên trì tới cùng vì vận quý nhân vượng, dễ được hỗ trợ về mặt công việc và tài chính.

Tháng 4

Tháng này, tuổi Tý cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, có thể mất của hoặc gặp tai nạn bất ngờ, đồng thời nên đề phòng khi đi xa, nhất là tới nơi sông nước.

Công việc trong tháng 4 âm lịch của người tuổi Tý cũng gặp khó do mất định hướng hoặc chịu sự tác động từ kinh tế thị trường.

Tháng 5

Tuổi Tý có thể gặp nhiều bất lợi trong công việc vào tháng này nên chú ý lấy thủ chế tĩnh, lấy nhu khắc cương, dục tốc bất đạt. Tiền bạc có dấu hiệu hao hụt do làm ăn trục trặc hoặc bị lừa gạt.

Tháng 6

Chuyện tình cảm của tuổi Tý trong tháng này tuy có tiến triển nhưng chưa thể như ý. Gia đạo xảy ra không ít chuyện buồn. Khi đi xa, tuổi Tý cần thận trọng kẻo mất của.

Tháng 7

Công việc của tuổi Tý trước nghịch sau mới thuận, cần kiên trì mới đạt được thành quả như mong muốn. Tháng này, tuổi Tý cũng có duyên tốt nhờ quý nhân mang tới, tình cảm thăng hoa, tiền bạc cũng được củng cố thêm đôi phần.

Tháng 8

Tháng này, tuổi Tý đón luồng tài khí khá hanh thông, chuyện làm ăn buôn bán đạt mục tiêu kỳ vọng. Sức khỏe được cải thiện, ốm đau gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi; có tin vui trong gia đình như thêm nhân đinh hoặc hỷ sự.

Tháng 9

Về sức khỏe, tuổi Tý cần đi đứng cẩn thận, đề phòng té ngã gây tổn thương vùng mắt.

Đây là thời điểm mà tuổi Tý nên hạn chế mưu tính đại sự. Giao dịch tiền bạc khó diễn ra suôn sẻ và nhớ đóng kín cửa khi đi ra ngoài để tránh trộm cắp đột nhập mà tiền bạc tiêu tán.

Tháng 10

Phương diện công việc của tuổi Tý trong tháng này có khởi sắc. Công việc có tiến triển tích cực, dự án lớn nhỏ hoàn thành, bỏ túi không ít lợi nhuận.

Tuy nhiên, thời điểm này, tuổi Tý có thể phải dùng tiền vào các việc lớn như xây sửa nhà cửa, cho con cái đi du học hoặc xuất khẩu lao động…

Tháng 11

Áp lực tâm lý hoặc cảm xúc bị dồn nén lâu khiến sức khỏe của tuổi Tý bị ảnh hưởng, có thể đau ốm phải nhập viện. Công việc gặp trục trặc, hao tổn nhiều công sức mà kết quả chưa ưng ý.

Tháng 12

Tháng cuối năm, tuổi Tý đón tin vui trong gia đình, công việc sự nghiệp cũng gặp thuận lợi vì có người dẫn mối làm ăn.

Tuy việc nhiều, bận rộn và có thu hoạch tương xứng nhưng tuổi Tý cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, tránh quá sức mà phát bệnh.

Tử vi tuổi Tý năm 2026 cho thấy, trong tháng 7, tuổi Tý có duyên tốt nhờ quý nhân mang tới, tình cảm thăng hoa, tiền bạc cũng được củng cố thêm đôi phần. Ảnh minh họa

Nhìn chung, vận trình năm 2026 của người tuổi Tý có phần khó khăn hơn do cục diện Tương Xung tác động, lại thêm nhiều hung tinh chiếu.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các cát tinh như Tỷ Kiên và Thiên Tài, đây là cơ hội để bạn tự lực cánh sinh, tôi luyện bản lĩnh và tìm kiếm hướng đi mới, thay vì chống đối hay lùi bước.