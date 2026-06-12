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Sáng 12/6, ông Nghiêm Văn Hách, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa (Bắc Ninh), cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h cùng ngày tại thôn Đông Yên, khu vực ngã ba Đông Yên hướng vào Khu công nghiệp Yên Phong.
Vụ cháy xảy ra tại 3 cửa hàng điện thoại gồm cửa hàng “Ishop” (diện tích khoảng 20m2) của anh Đặng Tài Thành (SN 1990, trú xã Tam Đa), cửa hàng “Sim thẻ Phương Anh” của chị Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1984, trú xã Tam Đa (diện tích khoảng 30m2) và cửa hàng Viettel Store do chị Nguyễn Thị Phương Thảo quản lý.
Công an xã Tam Đa đã phối hợp Phòng PC07, Công an tỉnh Bắc Ninh dập tắt đám cháy, tổ chức bảo vệ hiện trường, lấy lời khai ban đầu của các bên có liên quan.
Ngọn lửa khiến hai cửa hàng của anh Thành và chị Phương Anh bị thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong (chưa xác định được giá trị thiệt hại). Cửa hàng của chị Thảo bị cháy lan, sập một phần mái và trần nhà.
Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Công an xã Tam Đa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an tỉnh Bắc Ninh, xác minh, làm rõ vụ việc.
Một số hình ảnh sau đám cháy: