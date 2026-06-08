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Sáng 8/6, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh cho biết vụ cháy xe tải trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn khiến nhiều hàng hoá trên xe bị thiệt hại nặng nề.

Khoảng 8h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Hoàng M. (SN 1994, trú xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải BKS 50H-264.56 chở theo 10 tấn mận, di chuyển trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt theo hướng Bắc - Nam.

Khi di chuyển tới đoạn gần trạm thu phí ở Km 479+200, đoạn qua xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần thùng hàng phía sau.

Cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, tài xế lập tức cho xe tấp vào lề đường rồi nhanh chóng rời khỏi cabin để thoát thân, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.Lương

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều xe cứu hỏa triển khai công tác chữa cháy.

Hàng hoá trên xe bị thiệt hại. Ảnh: CTV

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn nông sản trên xe bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.