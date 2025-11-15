Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà (sinh năm 2001) kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - tổng giám đốc một tập đoàn lớn chuyên thầu các dự án hạ tầng giao thông. Cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm nhiều năm, chỉ bị bắt gặp trong các chuyến du lịch Nhật Bản, Thượng Hải từ đầu 2024.

Đỗ Thị Hà và Viết Vương.

Sau lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa ngày 16/10, lễ rước dâu diễn ra sáng 22/10 tại quê cô dâu ở Thanh Hóa với nghi thức đặc biệt: mẹ chú rể trao nón lá truyền thống cho con dâu. Tối cùng ngày, tiệc cưới chính diễn ra tại Quảng Trị với 1.000 khách mời.

Khoảnh khắc xúc động trong đám cưới:

Trong đám cưới, bố chú rể xúc động nói: "Đám cưới được tổ chức nơi giao giữa hai con sông Nhật Lệ và Long Đại như hai dòng sông cùng ra biển không thể tách rời".

Đỗ Thị Hà nghẹn ngào nói với chồng: "Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng trước mặt anh, nói về chúng ta. Mọi con đường em đi đều dẫn về khoảnh khắc này. Em sẽ giữ trong tim sự dịu dàng, để khi anh mệt có nơi quay về".

Ngày 9/11, cặp đôi tổ chức tiếp tiệc cưới tại khách sạn 5 sao Hà Nội với dàn sao đổ bộ như: Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Hoàng Thùy, Bùi Khánh Linh.

Á hậu Quỳnh Châu - CEO Nguyễn Ngọc Phát

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu (sinh năm 1994) kết hôn với doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát (sinh năm 1989) - Chủ tịch kiêm CEO chuỗi khách sạn tại Đà Lạt. Chú rể đã lấy bằng thạc sĩ tài chính tại Anh, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ lưu trú.

Quỳnh Châu nổi tiếng qua Vietnam's Next Top Model 2014 và các phim Bố già, Hoa hậu giang hồ. Cô công khai bạn trai cuối 2022 sau 2 năm yêu kín tiếng.

Á hậu Quỳnh Châu và CEO Nguyễn Ngọc Phát.

Ngày 25/10, cặp đôi tổ chức lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định TPHCM. Dàn phù dâu toàn sao gồm Hoàng Thùy, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Mai Ngô. Phù rể có ca sĩ Mai Tiến Dũng - người làm chủ hôn trong MV Mình cưới nhau em nhé của cặp đôi.

Tối 26/10, tiệc cưới 800 khách mời diễn ra tại TPHCM. Không gian tối giản với màu xanh lá và trắng, lấy cảm hứng từ rừng núi Đà Lạt do cô dâu tự thiết kế. Chiều cùng ngày, 40 vị khách thân thiết chứng kiến lễ thề nguyện riêng tư với nhiều nước mắt.

Trong tiệc cưới, chú rể nghẹn ngào nói: "Anh hứa chăm lo cho em và gia đình bằng tình yêu, hiểu biết và trách nhiệm. Hạnh phúc của em là quan trọng nhất. Nếu em quên sạc điện thoại - anh sẽ sạc thay, em quên ăn - anh sẽ nấu cho em".

Cô dâu xúc động: "Mọi người nghĩ anh là thiếu gia nhưng chúng mình đã cùng đi qua những ngày không có một đồng trong thời dịch. Em đã chọn anh và sẽ yêu anh cho đến khi tim em ngừng đập".

Ca sĩ Trung Quân trình diễn Cô dâu đẹp nhất để chúc mừng cặp đôi. Hòa Minzy, Ngô Kiến Huy, Puka, Sam, vợ chồng Khánh Vân, Võ Hoàng Yến cùng dàn hậu đình đám góp mặt. Đặc biệt, ngày cưới trùng với kỷ niệm 50 năm bên nhau của cha mẹ chú rể.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng - Phó Giám đốc Đình Hiếu

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng (sinh năm 1999) kết hôn với doanh nhân Đình Hiếu - phó giám đốc công ty khoáng sản tại Lào, hơn cô 8 tuổi. Người đẹp từng giành Á hậu 2 Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023.

Cặp đôi gặp nhau trong chuyến thiện nguyện vùng cao, công khai hẹn hò tháng 2/2025. Tháng 4-5, họ thực hiện bộ ảnh cưới đa phong cách.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng và doanh nhân Đình Hiếu

Sáng 5/7, lễ rước dâu diễn ra tại Tuyên Quang (Hà Giang cũ) từ 6h theo phong tục Việt Nam. Tối cùng ngày, tiệc cưới diễn ra tại nhà hàng sang trọng. Cô dâu diện váy xếp tầng đính kết tinh xảo, được bố dắt tay vào lễ đường trong không gian hoa tươi và đèn pha lê.

Nông Thúy Hằng chia sẻ: "Anh ấy trách nhiệm, chu đáo, cho tôi cảm giác tin tưởng. Anh luôn ủng hộ đam mê của tôi. Với tôi, lòng tin rất quan trọng trong một mối quan hệ". Cô khẳng định khi chọn bạn đời không đặt nặng kinh tế mà xem trọng tính cách phù hợp, sự chân thành, đồng cảm và nghị lực vươn lên.

Minh Tinh

