Theo nghiên cứu đăng trên The Lancet, trên toàn cầu hằng năm có khoảng 740.000 ca ung thư mới liên quan đến uống rượu. Thói quen “mỗi ngày một ly” có thể góp phần tạo ra hàng trăm nghìn bệnh nhân ung thư mỗi năm.

Khi bạn uống rượu, nếu cơ thể xuất hiện những tín hiệu sau đây, đó là lúc hệ thống cảnh báo đã được kích hoạt:

Đỏ mặt sau khi uống rượu

Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của “tửu lượng kém” nhưng thực tế do acetaldehyde - một sản phẩm trung gian khi cơ thể chuyển hóa rượu - tích tụ trong máu. Acetaldehyde thuộc nhóm I các chất gây ung thư. Theo Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu Mỹ, những người dễ đỏ mặt thường thiếu aldehyde dehydrogenase, khiến cơ thể không thể chuyển hóa hiệu quả chất này. Đặc điểm trên do yếu tố di truyền quyết định và có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi lần họ uống, acetaldehyde tiếp tục tích tụ, đồng nghĩa với việc cơ thể phải đối mặt với nguy cơ độc hại tăng thêm.

Bạn không nên uống rượu bia thường xuyên. Ảnh: Ban Mai

Tức ngực khi uống rượu

Rượu có thể làm tim đập nhanh hơn, buộc tim phải hoạt động nhiều hơn bình thường. Với những người có chức năng tim không tốt hoặc nhạy cảm với rượu, tình trạng tức ngực là dấu hiệu cho thấy tim đang bị quá tải. Nếu cảm giác khó chịu kéo dài hoặc lặp lại nhiều lần, việc tiếp tục uống rượu có thể làm tăng rủi ro cho hệ tim mạch. Trong trường hợp này, bệnh nhân cần đi khám để được kiểm tra và tư vấn kịp thời thay vì cố chịu đựng.

Tiêu chảy sau khi uống rượu hoặc tửu lượng giảm rõ rệt

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa hoặc gan đang gặp vấn đề trong quá trình chuyển hóa rượu. Đặc biệt, nếu một người vốn uống được nhiều nhưng đột nhiên dễ say hơn trước, đó có thể là tín hiệu chức năng gan đang suy giảm. Gan là cơ quan chính xử lý rượu; khi khả năng chuyển hóa giảm sút, cơ thể sẽ phản ứng mạnh hơn với cùng một lượng rượu. Nếu người bệnh không thay đổi thói quen, nguy cơ tiến triển thành các bệnh lý nghiêm trọng như xơ gan hoặc ung thư gan sẽ gia tăng theo thời gian.

Một tạp chí y học của Anh công bố nghiên cứu trên 94 người uống rượu mức độ vừa đến nhiều, tương đương mỗi tuần khoảng 600ml rượu mạnh hoặc 10 chai bia dung tích 750ml. Những người tham gia được chia thành hai nhóm: một nhóm ngừng uống rượu trong một tháng, nhóm còn lại duy trì thói quen cũ.

Kết quả cho thấy nhóm ngừng uống rượu có sự cải thiện rõ rệt về tình trạng kháng insulin, huyết áp giảm và chức năng gan được cải thiện, trong khi nhóm đối chứng hầu như không thay đổi.

Niềm vui do rượu mang lại thường chỉ thoáng qua nhưng tổn hại có thể tích lũy theo thời gian. Khi gan, tim và hệ tiêu hóa đồng loạt phát tín hiệu bất thường, đó là lời nhắc rõ ràng rằng những người thích rượu đã đến lúc dừng lại.